Ricciardo debió "tragar el orgullo" al dejar pasar a Norris

Lando Norris fue el más rápido de los dos pilotos de McLaren en el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna, pero salió por detrás de Ricciardo después de que eliminasen su mejor tiempo en clasificación por superar los límites de pista.

Al principio de la carrera, Ricciardo y Norris rodaban juntos en la quinta y sexta posición hasta que Norris informó por radio al equipo de que tenía más ritmo y que su compañero le estaba frenando.

McLaren acordó cambiar las posiciones, una decisión que dio sus frutos al final, ya que Norris consiguió alzarse con la tercera plaza, mientras Ricciardo se mantuvo en la sexta hasta la bandera a cuadros.

Ricciardo, que dejo pasar de inmediato a Norris a la salida de la horquilla de Tosa, admitió que tuvo que “tragarse su orgullo” al dejar pasar a su compañero, pero también que no puede reprochar nada a la decisión del equipo.

“Creo que fue en ese momento cuando tuve que tragarme mi orgullo”, declaró Ricciardo a Sky Sports F1 tras la carrera.

“Sinceramente, el equipo fue bastante justo. Me dieron tiempo para intentar demostrar el ritmo que tenía”.

“Hubo algunas vueltas donde tuve un poco más [de ritmo] e hice tiempos bastante decentes, pero luego, siendo sincero, cuando apreté, comencé a deteriorar el delantero derecho [neumático]”.

“Creo que me dieron el tiempo suficiente para demostrar el ritmo que tenía y no fue suficiente. Así que sí, no voy a entrar en ninguna polémica, fue bastante justo”.

El jefe del equipo, Andreas Seidl, elogió al recién llegado Ricciardo por su limpia conducción hasta la sexta plaza, en una jornada en la que otros pilotos cometieron importantes errores. Además, explicó la política del equipo de Woking de dejar pasar al más rápido siempre y cuando sea necesario.

“Tenemos un acuerdo bastante claro con ambos pilotos y dentro del equipo de que siempre tomaremos las decisiones para asegurar el mejor resultado posible”, añadió Seidl.

“Dejamos a nuestros pilotos correr, pero digamos que si vemos que están rodando juntos y uno tiene un ritmo superior al otro en ese momento, tomamos la decisión de cambiar posiciones. Eso es lo que hicimos”.

“En general, siempre nos aseguramos de que ambos pilotos puedan luchar en pista, al fin y al cabo. Pero repito, si creemos que para mejorar el resultado del equipo es necesario cambiar posiciones, lo haremos”.

