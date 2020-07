Pérez: la carrera se comprometió en la arrancada

Cuando los semáforos se apagaron, Lewis Hamilton y Lance Stroll aprovecharon la línea externa y despegaron rápidamente de sus rivales. En contraparte, Valtteri Bottas y Sergio Pérez descendieron en el clasificador, con el mexicano cayendo a la séptima posición antes de llegar a la primera curva.

“No sé qué pasó. Por el lado de adentro había muy mal agarre. En la arrancada perdí muchas posiciones”, expresó Pérez a Movistar F1. El integrante de Racing Point definió la partida como el momento clave de su domingo. “La carrera se comprometió en la arrancada. La salida fue muy mala porque no podía traccionar”.

Los primeros giros de la carrera con el neumático intermedio, dado que la pista estaba húmeda por una lluvia caída antes de la largada, no ofrecieron el mejor rendimiento para Pérez quien pronto fue a los boxes por el medio.

Sergio Pérez, Racing Point RP20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A partir de ese momento recuperó posiciones hasta alcanzar al Red Bull de Alexander Albon y Sebastian Vettel. La estrategia de Racing Point era ejecutar el undercut sobre los dos monoplazas, pero la posibilidad de la lluvia, que nunca se cumplió, obligó al equipo a postergar lo máximo posible la colocación del compuesto duro, esperando a no tener que realizar dos detenciones continuas en caso de que las condiciones en la pista cambiaran drásticamente por el agua.

“Luego venía en el ritmo y toqué un poco un parche de agua y casi pierdo el auto y termino contra el muro”, dijo Pérez.

“Veníamos en un buen ritmo en el primer stint, podíamos haber hecho el undercut sobre el Ferrari y el Red Bull, pero esperábamos lluvia y alargamos el primer stint un poco más”, expresó el mexicano.

Para la parte final, Pérez quedó relegado de Albon y Vettel para cruzar la meta en la séptima posición.

Respecto a la dolencia que presentó el sábado en su cuello, expresó que los malestares fueron menores: “Ayer no estaba al 100 por ciento, hoy mejor pero no estaba al 100. No ha sido mi carrera más cómoda en todo lo que va de la temporada, pero sin duda mejor que en la calificación”.

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point RP20 1 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 2 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 3 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 9 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 10 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 12 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 14 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 16 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, George Russell, Williams FW43, Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 17 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 20 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

