Pérez: un año sabático de la Fórmula 1 es una opción

La Fórmula 1 inicia en Turquía el cierre de temporada 2020. A partir de este momento solo restan cuatro carreras en el calendario para cerrar un año atípico para la categoría, pero también para Sergio Pérez, quien luego de haber firmado en 2019 un contrato por tres años con Racing Point ahora busca asiento para continuar.

Con las semanas avanzando las opciones para el mexicano se han ido cerrando. Alfa Romeo y Williams ya confirmaron a sus pilotos para el próximo año. Sus opciones principales son Red Bull y Haas, con el equipo austriaco siendo su preferido dado que le ofrecería las mayores posibilidades de éxito.

A pregunta expresa de cómo habían avanzado las negociaciones con la escuadra dirigida por Christian Horner, el mexicano respondió: “Nada, nada todavía en eso. Creo que, por el momento, solo tenemos que esperar. La temporada llegará pronto a su fin. Como he dicho antes, hasta que los equipos anuncien a sus pilotos, todo es una opción. Cada equipo que no ha anunciado su alineación es una opción. Entonces hay que esperar”.

“Como he dicho, no estamos tan lejos del final de la temporada, así que definitivamente tengo que conocer mis planes. Necesito saber qué va a pasar de mi lado para poder planificar todo. Pero ahora todo está pasando demasiado tarde y ya estamos cerca de diciembre. No hay mucho más que agregar al respecto”.

Red Bull tiene tres opciones para el segundo lugar en su equipo: continuar con Alexander Albon, darle la oportunidad a Pérez, o recurrir a Nico Hulkenberg con quien también mantienen negociaciones. En el caso de Haas solo un asiento luce disponible ya que Ferrari adelantó que ascenderá a uno de sus pilotos junior a la máxima categoría, lo que significa que utilizarán la butaca que les corresponde en el equipo americano como proveedores de motores.

Con esta situación en el mercado, para Pérez la opción de tomar un año sabático ya no es imposible.

“Todo se está dando tan tarde ahora y parece que conoceré si sigo en la Fórmula 1 o no bastante tarde en el año. Así que creo que un año sabático es una opción. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas”.

Con información de Luke Smith

