En un inicio de temporada ya difícil para Esteban Ocon, el francés cometió un error en carrera durante el Gran Premio de China 2026 de F1 al chocar a Franco Colapinto. Un incidente del que rápidamente reconoció su responsabilidad, antes de ser sancionado, y por el que presentó sus disculpas al argentino.

Ambos pilotos estuvieron involucrados durante mucho tiempo en una lucha a cuatro entre los Alpine y los Haas en el corazón de la carrera china, e incluso a cinco cuando Max Verstappen pudo sumarse a la pelea al volante de su Red Bull.

Hay que decir que la decisión estratégica —forzada por las circunstancias, ya que ambos pilotos habían largado con neumáticos duros— de permanecer en pista bajo el coche de seguridad contribuyó a reagrupar a todos en esa batalla, con el argentino pasando a ser segundo en la carrera, por delante del francés, que era tercero, al momento del reinicio.

Sin embargo, con el paso de las vueltas la situación fue decantándose progresivamente, con ambos pilotos siendo finalmente superados uno tras otro por autos más rápidos y obligados a pasar por los boxes bajo bandera verde, con la vista puesta en una posible posición dentro del top 10. Ocon se detuvo en la vuelta 29, saliendo tras una parada que no fue perfecta por parte de Haas.

Cuando Colapinto finalmente hizo lo mismo, en el giro 32, el argentino regresó a la pista justo por delante del ganador del Gran Premio de Hungría 2021. Este último intentó aprovechar que sus neumáticos ya estaban en temperatura para sorprender a su rival lanzándose por un hueco muy pequeño al final de la curva 1.

Sin embargo, el espacio ya se había cerrado cuando Ocon metió el tren delantero junto al Alpine, provocando un contacto y un doble trompo. Tras volver a la pista en la 13° posición, Colapinto logró rescatar el punto del décimo puesto al final de la prueba, pero Ocon tuvo que conformarse con la 14° posición después de una penalización de diez segundos.

Rápidamente, por radio, el francés reconoció su error, algo que confirmó al micrófono de Canal+: "Sí, el incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. De todas maneras, había un punto o nada en juego, así que había que intentarlo, pero estoy contento de que no hayamos quedado los dos fuera y de que él haya podido sumar puntos".

Por su parte, Colapinto declaró después de la carrera ante los medios, entre ellos Motorsport.com, que su colega efectivamente se acercó a disculparse y que él aceptó esas disculpas.

"Me golpeó en la parte trasera derecha; tenía un agujero enorme en el piso, lo que no era ideal para el rendimiento ni para el equilibrio", explicó el piloto de Alpine. "Vino a verme [después del GP] para disculparse y todo está bien. Habíamos tenido una buena pelea durante la carrera, muy disputada, y aunque no terminó bien, se disculpó. Todo está bien".