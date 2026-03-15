El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, admitió haber estado "un poco asustado" mientras sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, luchaban durante todo el Gran Premio de China de Fórmula 1.

Hamilton lideró brevemente la carrera en la vuelta uno antes de ser superado por el poleman Kimi Antonelli; los Ferrari pelearon con George Russell por el segundo lugar en las primeras vueltas y luego durante 15 vueltas después de la intervención del coche de seguridad, con el piloto de Mercedes marcando un ritmo claramente superior en la segunda mitad de la carrera.

Hamilton y Leclerc quedaron entonces luchando entre sí por el tercer puesto del podio, algo que hicieron durante la mayor parte de la carrera —de ahí su ritmo subóptimo respecto a Russell en la parte final—, con las nuevas reglas de unidades de potencia de la F1 ofreciendo batallas entretenidas debido a la gestión de la energía.

El siete veces campeón del mundo finalmente tomó una ventaja decisiva en la vuelta 40 y amplió la diferencia hasta 3,6 segundos bajo la bandera a cuadros.

"Lo disfruté mucho. No estoy seguro de que si le preguntas al equipo te respondan lo mismo, pero yo realmente lo disfruté", comentó Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

No se equivoca en que ese duelo pudo haber sido angustiante para el equipo. "Tengo que ser honesto, a veces estás un poco asustado", admitió Vasseur a Sky Sports Alemania, "pero confío en ellos, en que tenían la situación bajo control y en que algo podía pasar.

"Pero, por otro lado, también es muy difícil como equipo congelar las posiciones. Creo que son profesionales y realmente disfruté esto".

Al igual que su compañero de equipo Hamilton, quien calificó el Gran Premio de China como una de sus carreras de F1 más disfrutables, Leclerc también disfrutó plenamente la lucha rueda a rueda.

"Honestamente, estos coches, para las carreras, son bastante divertidos", dijo. "Y sí, fue simplemente una carrera muy buena.

"Creo que fue una batalla muy justa, dura pero justa, lo cual fue bueno. Y además hay muchas tácticas desde dentro del cockpit, lo cual es realmente genial.

"Obviamente estaba esa batalla por ver quién lograba el adelantamiento en la última curva, y los dos frenamos muy temprano, y está todo el tema de cómo despliegas y gestionas la energía. Así que fue una carrera divertida".

El monegasco reconoció que simplemente fue superado por Hamilton, quien consiguió su primer podio con Ferrari.

"Al final del día, Lewis simplemente fue más fuerte y me alegro por su podio", dijo. "Por supuesto estoy decepcionado por haber perdido el podio de mi lado, pero sé que lo di todo y, al final del día, Lewis fue simplemente más fuerte este fin de semana".

Información adicional por Oleg Karpov