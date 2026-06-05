McLaren sorprendido por un déficit de "un segundo" en un viernes con problemas en Mónaco

McLaren está buscando ritmo después de un duro primer día en el Gran Premio de Mónaco, con el campeón del mundo Lando Norris afectado por problemas de fiabilidad, mientras que Oscar Piastri se quedó a un segundo.

McLaren llegó a Montecarlo con cierta confianza en que su rendimiento a baja velocidad mostrado en Canadá le sería de gran ayuda en el Principado, pero tras el primer día de actividad se quedó con mucho trabajo por hacer durante la noche.

En la segunda práctica del viernes por la tarde, Piastri solo pudo lograr el séptimo puesto, a 1.062 s del líder Lewis Hamilton en su Ferrari, mientras que el campeón del mundo Norris cayó hasta la 19ª posición después de detenerse temprano en la Nouvelle Chicane por problemas eléctricos aún no diagnosticados.

"Se sintió bien, solo que no tan rápido como nos gustaría, por desgracia, así que fue una sesión difícil", informó Piastri. "Hicimos un poco de progreso para la FP2, pero pasamos de estar a un segundo y medio a estar a un segundo. Así que ha sido un día duro para nosotros. Algunas cosas que encontrar durante la noche."

Piastri admitió que la brecha con los Ferrari líderes era mucho mayor de lo esperado en la corta vuelta de 3.337 km de Mónaco.

"Siempre esperábamos que Ferrari fuera rápido, y también se ven muy, muy rápidos, pero esperábamos estar bastante más cerca", añadió. "Veamos qué podemos intentar sacar para mañana.

"En la Fórmula 1 actual, nunca hay nada que puedas hacer para poner el coche completamente patas arriba. Así que intentaremos encontrar algo seguro, porque lo necesitamos. Pero no tengo grandes ideas en este momento."

Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

McLaren sigue intentando averiguar por qué el coche de Norris se apagó repentinamente debido a lo que el diseñador jefe Rob Marshall llamó un problema eléctrico.

"Todavía no lo sabemos de forma concluyente. Tuvo un problema eléctrico en el coche y se apagó", explicó Marshall. "Pero no hemos tenido suficiente tiempo para revisar los datos y averiguar exactamente qué salió mal todavía. Podría ser cualquier cosa, pero es eléctrico."

McLaren estuvo particularmente mal en el primer sector de Mónaco, lo que llevó a Marshall a sospechar que el equipo no había logrado dominar por completo el calentamiento de sus neumáticos. "Estamos seguros de que podemos mejorarlo un poco. Creo que tuvimos dificultades en la parte inicial de la vuelta. Y luego, al pasar por los sectores dos y tres, empezamos a ser un poco más competitivos", añadió.

"Creo que quizá sea la temperatura de los neumáticos o quizá otra cosa. Pero tenemos algunas cosas en las que trabajar, sin duda, en la primera mitad de la vuelta."

Fotos del GP de Mónaco - viernes