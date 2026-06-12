El incómodo error con Marc Marquez durante su visita Audi F1 en Barcelona

La señal oficial de televisión de Formula 1 quedó bajo el escrutinio de los aficionados durante la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya después de que el siete veces campeón de MotoGP Marc Marquez fuera etiquetado como un expiloto.

El piloto español estaba visitando el paddock como invitado en el garaje de Audi cuando las cámaras de la señal internacional de F1 enfocaron para captar a la leyenda de MotoGP. Aunque la transmisión volvió a Marquez con la etiqueta correcta, el error llamó inmediatamente la atención de los aficionados en las redes sociales, dado el actual campeonato de MotoGP de Marquez como vigente campeón.

"Volvieron a enfocarlo y ya lo corrigieron. El de los gráficos está atrás recibiendo una paliza", comentó un aficionado en Reddit, mientras otro bromeó: "Antes era piloto de MotoGP, todavía lo es, pero antes también lo era."

"La misma energía que Colapinto y la penalización", comentó otro aficionado, refiriéndose a otro pequeño error, que marcó una penalización de stop-and-go de 10 segundos para el piloto de Alpine Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia como una penalización 'Colapinto-and-go'.

"El tipo acaba de dominar el gran premio reciente", publicó alguien más por la victoria de Márquez en Hungría el domingo pasado, mientras otro comentario decía: "Literalmente hizo el doblete el fin de semana pasado…"

Marquez ocupa actualmente el quinto lugar en la clasificación de pilotos con 108 puntos en una temporada afectada por lesiones para el múltiple campeón. Marco Bezzecchi lidera con 180 puntos y lo siguen Jorge Martín en segundo, Fabio Di Giannantonio en tercero y Pedro Acosta en cuarto.

El piloto de Mercedes George Russell encabezó la tabla de tiempos en la primera sesión de entrenamientos antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, y Lando Norris, de McLaren, fue el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos.

De cara a la carrera, el compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, lidera el campeonato de pilotos por 66 puntos sobre Lewis Hamilton, que va segundo.

Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - Viernes