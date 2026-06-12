ernes del Gran Premio de Barcelona dejó una doble sanción para el equipo Cadillac con sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas en la parte baja de la clasificación luego de las dos prácticas.

En el caso de Checo Pérez se resolvió una infracción al reglamento durante el desarrollo de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona. El mexicano no estuvo presente en la primera tanda dado que cedió el monoplaza al estadounidense Colton Herta.

De acuerdo con el informe emitido por los comisarios, el monoplaza número 11 conducido por Pérez registró un exceso de velocidad en la calle de boxes. El radar técnico constató que el vehículo se desplazó a una velocidad de 84.4 km/h, lo que representa un excedente de 4.4 km/h respecto al límite máximo de 80 km/h.

Por este hecho, los comisarios determinaron que se incurrió en una violación al Artículo B1.6.3a de las Regulaciones de la Fórmula 1 de la FIA. La resolución dictaminó una multa de 500 euros.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sanción económica a Valtteri Bottas en la misma sesión

La penalización del piloto mexicano no fue la única de carácter financiero que registró el garaje de Cadillac durante la jornada del viernes en territorio español. Previamente, los comisarios detectaron que Valtteri Bottas había cometido una sanción similar.

En este caso, el piloto escandinavo rebasó la marca permitida en los carriles de servicio por un margen menor, registrando una velocidad de 80.5 km/h. Al sobrepasar el límite por 0.5 km/h, la escudería acumuló una segunda multa de 100 euros.

En total, Cadillac tendrá que pagar 600 euros a la FIA por el exceso de velocidad en los pits.

El tema de la velocidad en esta zona se ha vuelto controversial dado que generó diversas sanciones en Mónaco y costó el podio al Alpine de Pierre Gasly, mismo que posteriormente le fue restituido tras una apelación que se resolvió este viernes.