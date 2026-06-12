La realidad "golpea en la cara" a Alpine con los problemas de Colapinto y Gasly

Alpine comenzó la jornada en Barcelona con la gran noticia de que Pierre Gasly fue reclasificado en el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco tras un exitoso proceso de Derecho de Revisión llevado adelante por la escudería en los últimos días.

Pero, casi sin tiempo para celebrar, el equipo de Enstone tuvo que enfocarse en el trabajo en pista para la cita de este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y el resultado estuvo lejos de ser bueno.

Después de una primera práctica que no fue del todo representativa por la gran cantidad de pilotos novatos en pista, el segundo entrenamiento mostró un panorama difícil para Alpine: Franco Colapinto terminó 15°, una posición por delante de Pierre Gasly. Y, más allá del resultado, lo preocupante fueron las sensaciones de los pilotos al bajarse de sus autos.

"Como siempre ocurre en la F1, estas cosas son muy efímeras", dijo Steve Nielsen, director de Alpine, al referirse al podio recuperado en Mónaco y a lo vivido posteriormente en la pista catalana.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Después comenzamos la FP1 y la FP2 y estamos teniendo dificultades, así que fue un momento de disfrute muy breve. Probablemente reuniremos al equipo la próxima semana en la fábrica y haremos algunas fotos, si conseguimos tener el trofeo en nuestras manos, lo cual sería fantástico. Pero la realidad te golpea directamente en la cara", sentenció.

Nielsen señaló que tanto Colapinto como Gasly tienen comentarios similares respecto de los problemas del A526 en Barcelona.

"En este momento no somos realmente competitivos aquí, tenemos muchísimo trabajo por hacer con el auto, ninguno de los dos pilotos está conforme, ambos se quejan del balance, de que el auto es impredecible y demás, así que hay una enorme cantidad de trabajo por hacer".

Pese a las dificultades, Nielsen recordó que no es la primera vez que Alpine tiene un viernes cuesta arriba en la temporada para luego recuperarse el sábado de cara a la clasificación y mejorar nuevamente en la carrera del domingo.

"Lamentablemente, hemos adquirido la costumbre de empezar mal los viernes; eso nos ha pasado en las últimas carreras. Mejoramos un poco el sábado por la mañana, volvemos a mejorar para la clasificación, apenas logramos entrar en la Q3 y luego competimos mejor de lo que realmente clasificamos. Así que espero que se repita el mismo patrón, aunque esta vez simplemente estamos empezando un poco más atrás", concluyó.