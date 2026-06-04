Leclerc y Norris son citados por los comisarios antes de salir a pista en Mónaco

Antes de salir a la pista en el Gran Premio de Mónaco 2026 de F1, resulta que Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) ya han sido convocados ante los comisarios de la prueba del Principado.

¿La razón de esta citación? Un retraso en la conferencia de prensa oficial organizada por la FIA este jueves.

En efecto, se esperaba a los dos pilotos a las 14:30, hora local, para asistir a la primera parte de la conferencia de prensa televisada, junto al brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto, que por su parte llegó a tiempo.

Se sabe que la federación es muy estricta con estos aspectos protocolarios relacionados con las conferencias de prensa, aunque en los últimos años fue sobre todo por la cuestión de las groserías que podían pronunciarse allí por lo que llamó la atención.

Charles Leclerc Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Leclerc y Norris, que a priori no se arriesgan a gran cosa en términos deportivos si fueran declarados culpables de esta infracción (con más probabilidad una advertencia o una multa en el peor de los casos), están en cualquier caso citados respectivamente a las 10:00 y 10:10 este viernes por la mañana en la oficina de los comisarios de Mónaco para dar explicaciones.

Se les reprocha haber infringido el artículo B10.1.1.a del reglamento de F1, la parte dedicada a las reglas deportivas.

Así está redactado el apartado reglamentario en cuestión: "Hasta seis pilotos serán seleccionados para participar en las actividades oficiales destinadas a los medios y a la promoción (tal como las defina el delegado de medios) durante una duración máxima de una hora en el transcurso de un período de dos horas, a partir de 23 horas antes del inicio previsto de los EL1."

"i. Todo piloto que no participe en una conferencia de prensa oficial de la FIA (tal como la designe el delegado de medios) deberá participar en una sesión aparte reservada a los medios escritos y audiovisuales, organizada por su equipo."

"ii. Estas sesiones aparte con los medios se desarrollarán en franjas horarias definidas por el delegado de medios y no deben tener lugar al mismo tiempo que una conferencia de prensa oficial de la FIA."