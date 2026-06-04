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Fórmula 1 GP de Mónaco

Bottas revela la razón de su diferencia de ritmo con Checo Pérez

El finlandés se refirió este jueves en Mónaco a los problemas que lo dejaron lejos de Sergio Pérez durante el fin de semana de Canadá.

Federico Faturos Filip Cleeren
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En lo que va de la temporada 2026, Valtteri Bottas ha tenido dificultades para igualar el ritmo de Sergio Pérez.

La diferencia se ha notado especialmente los sábados, justamente un área en la que el finlandés siempre se ha destacado –suma 20 poles y 46 salidas desde la primera fila–, mientras que tradicionalmente la vuelta rápida no ha sido la principal fortaleza del mexicano.

Pérez lidera el duelo interno de clasificación en Cadillac por 5-2, con una diferencia especialmente marcada en el Circuito Gilles Villeneuve, donde Bottas fue ocho décimas más lento que su compañero tanto en la clasificación sprint como en la del gran premio.

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Al llegar este jueves a Mónaco para la sexta ronda de la temporada, el finlandés explicó las razones de esa diferencia de rendimiento.

"Todavía tenemos otra reunión más esta tarde, pero la semana pasada me reuní con el equipo para hablar sobre ello y sí, pudimos identificar problemas tanto del lado de la unidad de potencia como del proceso de ensamblaje del coche. Eso es todo lo que puedo decir por ahora, pero podemos ver las razones, lo cual es positivo. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la calidad, en cómo construimos el coche, cómo instalamos todas las piezas y demás", dijo Bottas ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Consultado sobre si esos problemas habían sido solucionados para el fin de semana en Montecarlo, el finlandés respondió: "Tengo confianza. Creo que ahora entendemos qué era lo que estaba fallando, así que sí".

Pese a los inconvenientes sufridos en Montreal, Bottas valoró el trabajo que Cadillac está realizando para mejorar el coche en su primera temporada en la Fórmula 1.

"Es genial ver que, en tantas carreras como tenemos por delante, siguen llegando nuevas piezas, especialmente en el aspecto aerodinámico, pero también componentes mecánicos. Eso es justamente lo que necesitamos, porque en este momento estamos muy rezagados. Necesitamos salir de esa situación, y la única manera de hacerlo es tener más consistencia en la construcción del coche y también incorporar piezas nuevas. Así que es positivo verlo".

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