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Fórmula 1 GP de Mónaco

Leclerc: Mónaco es la pista para apostar por Ferrari, pero Mercedes sigue siendo el favorito

Ferrari es el favorito de muchas personas para la victoria en Mónaco este fin de semana, pero Charles Leclerc considera que Mercedes todavía tiene la ventaja

Ed Hardy
Ed Hardy
Edited:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc considera que Mónaco es el circuito perfecto para que Ferrari brille, pero aun así cree que Mercedes tiene la ventaja este fin de semana tras un inicio dominante de la Fórmula 1 en 2026.

Las Flechas Plateadas han ganado los cinco grandes premios de este año, lo que les deja con una ventaja de 72 puntos sobre Ferrari, que ocupa el segundo lugar y está un paso por delante de McLaren en el tercero.

Pero este fin de semana podría ser el desafío más duro hasta ahora para Mercedes porque, aunque tiene una ventaja de potencia, es en las curvas lentas donde Ferrari es fuerte.

Así que se cree ampliamente que las características del estrecho circuito urbano de Mónaco deberían darle la ventaja a la Scuderia, pero Leclerc mantiene la cauleta para su carrera de casa.

También lee:

"No", dijo, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la etiqueta de favorito de Ferrari. "Creo que estamos en una mejor posición. Si hay un circuito en el que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco.

"Sin embargo, sigo creyendo que Mercedes ha tenido una ventaja significativa desde el comienzo del año. Así que creo que serán muy, muy fuertes. Creo que McLaren también será muy fuerte. Creo que Red Bull será muy fuerte.

"Pero es cierto que en los otros circuitos hasta ahora, hemos estado sufriendo bastante en las rectas, lo que debería ser menos problemático, y tenemos un paquete bueno y sólido en términos de chasis y aerodinámica.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Así que creo que podría ayudarnos. Pero Mercedes, creo, seguirá siendo el equipo a batir."

Uno de los que ha puesto la etiqueta de favorito sobre Ferrari es el piloto de McLaren Lando Norris, quien afirmó la última vez en Canadá que "su rendimiento a baja velocidad es mucho mejor".

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Sin embargo, el vigente campeón del mundo aún mantiene cierto optimismo para este fin de semana tras haber ganado el Gran Premio de Mónaco el año pasado, pero añadió que McLaren debería seguir tercero en el orden jerárquico.

"Nuestra llegada a este fin de semana el año pasado probablemente fue un poco mejor de lo que ha sido este año", dijo Norris, que abandonó en Montreal por un problema en la caja de cambios.

"Así que quizá no al mismo nivel que la temporada pasada. Pero creo que somos optimistas. Seguimos queriendo llegar con esperanzas de intentar conseguir una pole e intentar conseguir una victoria; esos siguen siendo los objetivos que queremos fijarnos.

"Pero Ferrari y Mercedes obviamente han sido muy fuertes, Mercedes aún más. Así que no nos hacemos ilusiones, no queremos ser demasiado optimistas.

"Pero al mismo tiempo, queremos afrontar los fines de semana en este momento. Creo que nos hemos dado la oportunidad de afrontar los fines de semana con la convicción de que es posible, y así es como queremos seguir por ahora."

Fotos del GP de Mónaco - Jueves

Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lily Collins, Sergio Perez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Automobile Club de Monaco mascot

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Cadillac front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Emerson Fittipaldi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mechanics work on the car of Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Dan Towriss, Cadillac CEO and his wife Cassidy

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Mattia Binotto, Audi

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Car of Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Audi front wing detail

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
George Russell, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Car of Oscar Piastri, McLaren

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Lando Norris, McLaren

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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George Russell, Mercedes

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Pierre Gasly, Alpine

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Lily Collins

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Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
Franco Colapinto, Alpine

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A general view of the harbour

Las fotos del jueves de la F1 en el GP de Mónaco
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