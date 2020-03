Leclerc, listo para ser la referencia en Ferrari

Si es cierto que un año en la Fórmula 1 equivale a 36 meses de vida normal (en la Fórmula 1 lo dicen), cuando se lleva un uniforme rojo de una marca italiana es aún más pesado.

Charles Leclerc es un ejemplo de ello, tras 12 meses llegó a las pruebas de Barcelona con una mezcla de orgullo y emoción que era evidente en cada una de sus expresiones, y estuvo bien que se le presentara como el joven piloto que debería haber adquirido experiencia junto a un cuatro veces campeón del mundo.

Las veintiuna carreras celebradas al volante de un Ferrari cambiaron bastante su estatus, hoy Leclerc se ha convertido en el pilar de la Scuderia, con cinco años de contrato en el bolsillo y una posición igual a la de su compañero de equipo que cuenta con una mayor cantidad de campeonatos.

En el 2020 el futuro dentro del equipo será jugado por Vettel, y curiosamente se hacen preguntas sobre quién será el futuro compañero de equipo de Leclerc, un tema espinoso que queremos tocar con él.

Dejemos los nombres a un lado, porque sabemos que no puedes hacerlo, pero si en 2021 pusieran a un joven piloto a tu lado, ¿te sentirías preparado para ser la referencia del equipo?

"En las categorías menores he sido a menudo una figura de referencia. Es cierto que hablamos de la realidad de cuarenta personas contra las mil que hay hoy en día en los equipos de Fórmula 1, pero al final el papel del piloto es ese".

"Tienes que informar la retroalimentación correcta y también saber cómo motivar a la gente con la que trabajas, especialmente si estás en tiempos difíciles, y eso es lo que estoy haciendo incluso ahora. Aunque hoy está Sebastian a mi lado, intento comportarme así a pesar de mi corta edad. Ya lo estoy haciendo, aunque hay un Sebastián que tiene más experiencia que yo".

El nombre de su compañero 2021 será un enigma, lo sabemos. Ferrari tendrá que elegir entre renovar el contrato con Vettel o reemplazarlo. ¿Cuánto significaría para ti tener a Seb a tu lado?

"Se aprende de todos: Sebastian me ayudó mucho en mi primer año y me ayudará mucho en el 2020. Entonces, si viene alguien más, también aprenderé de él, siempre obtienes algo”.

El año pasado te diste cuenta de que ir por delante de tu compañero de equipo es crucial...

"Al final, es el único piloto que está en la pista en el mismo coche que tú, es el único punto de referencia. Pero en el caso específico de Seb, creo que hemos encontrado una manera de trabajar juntos, la competencia siempre está ahí, pero es importante trabajar en equipo".

¿Envidias algo a Hamilton y Verstappen?

"Como decía, siempre puedes aprender de todos. Lewis es muy fuerte, lo que admiro sobre todo es su consistencia en la carrera, la capacidad de sacar siempre el cien por cien. Si hay algo en lo que yo quisiera trabajar respecto a él es en la consistencia de carrera”.

El hecho de que Ferrari haya decidido apostar por ti, ¿cómo te hace sentir?

"Se siente bien porque significa que están contentos con mi trabajo. Pero no cambia mi vida, soy consciente de que estoy en la Fórmula 1 y tengo que pelear ante los mejores, así que tengo que estar preparado para recibir a cualquiera que venga al equipo. No tengo problemas de mi parte".

Lewis parece tener un gran respeto por ti. Nunca te ha ahorrado ningún cumplido...

"No puedo responder por una razón en particular. Tal vez Lewis sienta que lo respeto. Creo que al final, entre los deportistas, el respeto mutuo es el sentimiento correcto".

Pero después de lo de Monza, con ese cierre en la Roggia, ¿te dijo algo?

"Me dijo una palabra que no era exactamente una etiqueta perfecta, pero... en términos no negativos, tal vez no estaba contento pero la dijo en broma, sabiendo que estos duelos son parte del juego".

Pasemos a los resultados de las pruebas. ¿Se decepcionaría si se confirman como tercera fuerza en Melbourne?

“¿Decepcionado? No estoy decepcionado, pero no sería una completa sorpresa. Si es así tendremos que arremangarnos y mejorar, tal como lo hicimos el año pasado.

Tal vez esperabas mejores resultados en las pruebas...

"No tenía expectativas. Tuvimos un buen comienzo el año pasado, estábamos muy contentos, luego la primera carrera demostró que no sabíamos dónde estábamos. Este año el enfoque es diferente, nos centramos en nosotros, aunque Mercedes y Red Bull son muy fuertes. El programa era importante para crecer, conocer mejor el coche y estar listo para Melbourne".

El SF1000 confirmó que tiene más carga que el monoplaza del año pasado, pero hay algunas dificultades en las rectas...

"El objetivo era poner más carga en el coche y lo conseguimos, en las curvas cerradas tenemos más agarre a expensas del rendimiento en línea recta. Sólo en la primera carrera sabremos si el balance es correcto o no, pero lo que queríamos hacer con el coche lo conseguimos”.

En doce meses tu vida ha cambiado. Éxito, fama, dinero, ¿no es algo por lo que perder la cabeza?

"Con el mundo exterior es un poco más complicado. La gente quiere conocerte, todo el mundo quiere ser tu amigo, de eso me di cuenta rápidamente, así que trato de ponerme dentro de una burbuja con mi familia y amigos. El riesgo es que pierda fácilmente mis puntos de referencia, así que me quedo tranquilo y no me vuelan la cabeza. El equilibrio adecuado con las personas que siempre han estado cerca de mí cuenta mucho, y esto es lo que me permite tener una vida normal".

¿Es la popularidad un placer?

"Cuando escuchas cosas buenas de ti mismo, es agradable. Después de la victoria en Monza tomé un taxi en Milán y el conductor empezó a hablarme del Gran Premio y me dijo: ‘¿Has visto la carrera que ha hecho hoy ese niño?’ No me reconoció y fue agradable oírle hablar así de mí, fue sincero. A veces no niego que tener tanta gente alrededor puede ser agotador, pero siempre lo veo como un aspecto positivo porque sin los aficionados no habría este deporte. Y luego en los momentos difíciles te dan moral, nunca lo olvido".

En su crecimiento privado y profesional, ¿qué ha sido y quiénes son sus referencias?

"Papá era mi punto de referencia en el deporte del motor, tenía un pasado de carreras, compitió en F3, no podía ser de otra manera. Mamá lo es en la vida normal, estamos unidos, me ayuda en las cosas simples: cocinar, lavar, sobre todo al principio cuando me fui a vivir solo y todo fue un un desastre. Hablamos de todo, me aconseja sobre la vida en general. Luego está mi manager Nicolas (Todt), sé que puedo contar con él, en privado y como profesional. Todo eso me da confianza, me calma y me permite concentrarme sólo en la conducción".

Eres muy joven, pero ya has experimentado grandes pérdidas. Tu padre y tus dos amigos Jules Bianchi y Anthoine Hubert. ¿Estás pensando en ello o mirando hacia adelante?

"Te acostumbras al dolor, pero no lo olvidas. Estas son tres personas que guardo en mi interior porque me recuerdan cómo y gracias a quién llegué a F1, directa e indirectamente me ayudaron. Anthoine y yo empezamos en los karts, nos empujamos el uno al otro, sobre papá y Jules ni siquiera es necesario recordar toda la ayuda que me dieron, siempre son figuras en mi corazón y mi mente".

¿El dolor te hace crecer?

"Claro que sí, pero hubiera preferido crecer de cualquier otra manera. Estos son eventos que te hacen relativizar todo, incluso en la F1, pero así entiendes mejor lo que importa en la vida".

En tu carrera siempre has mejorado tu posición de temporada en temporada. ¿Temes que llegue un año en que los resultados sean inferiores a los anteriores?

"He pensado en ello. Puede suceder, es parte del deporte. Pero estoy con Ferrari, estoy encantado de estar aquí, y siempre será un honor estar aquí".