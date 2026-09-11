Aston Martin asegura que Lance Stroll es “imbatible” en muchos circuitos de F1
Pedro de la Rosa explica cómo Stroll es "tan rápido" como el bicampeón mundial Alonso
Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin de F1, ha colmado de elogios a Lance Stroll, afirmando que el canadiense puede ser "tan rápido" como su compañero de equipo Fernando Alonso.
Alonso y Stroll son compañeros de equipo desde 2023, y durante ese período, el piloto de 27 años ha sido superado 89-15 en clasificación y 335 puntos a 131.
Aunque Alonso ha ido cumpliendo años y Stroll ha ganado aún más experiencia, la comparación entre ambos se ha mantenido similar, con el piloto de 45 años siendo tres décimas más rápido de promedio en clasificación en 2026.
Sin embargo, cuando le preguntaron por Stroll en el podcast Beyond The Grid, de la Rosa fue elogioso.
"Lance es muy rápido," dijo el ex piloto de F1. "Sabes, me encanta mirar los datos porque me guío por ellos. Y me gusta ver dónde un piloto es más rápido que el otro. Y Lance, en muchos circuitos, en muchas curvas, es imbatible.
"No es que puedas decir que Lance es rápido en alta velocidad, Fernando en... Ambos están muy igualados.
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
"Lance es extremadamente rápido en todo tipo de curvas. Lo que pasa es que a veces ha cometido algunos errores en clasificación o pequeñas cosas que luego, al final, si no clasificas ahí arriba, te compromete todo el fin de semana. Ahí es donde le falta, sabes, a veces simplemente juntar todo en la clasificación.
"Pero a veces lo consigue y supera a Fernando en clasificación, que es como... Quiero decir, estamos hablando de Fernando Alonso, sabes.
"Y en carrera, su ritmo de carrera también es impresionante. Es muy bueno gestionando neumáticos."
Pero hay un 'si', y no es uno insignificante. De la Rosa sí aclara que Stroll necesita que el coche rinda como se espera para igualar a su compañero de equipo.
"Creo que Lance es un piloto muy infravalorado," continuó. "Cuando mejoremos el coche y lo hagamos un poco más amigable para el piloto – debo decir que ahora mismo es un coche muy difícil por muchas razones, no solo el coche, el chasis, sino también en el motor, tenemos que hacer mejoras en la manejabilidad – siempre que el coche se comporta correctamente, es tan rápido como Fernando. No hay duda de eso."
Fotos del GP de España de F1 - viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
Gran Premio de España - Viernes
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