Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1, ha admitido que no ha realizado ninguna preparación previa para el desafío de 30 vueltas que disputará la próxima semana en Silverstone contra 100 pilotos de karting.

El piloto neerlandés afrontará el reto de salir desde el fondo de la parrilla e intentará adelantar a los 100 participantes a lo largo de las 30 vueltas al circuito de Silverstone. La lista de pilotos incluye a deportistas, streamers, creadores de contenido, personalidades y aficionados.

En declaraciones a los medios antes del Gran Premio de España en Madrid, Verstappen explicó que simplemente se presentará allí y hará lo suyo.

"No, no he hecho nada", explicó al ser preguntado si había investigado quiénes serían sus rivales. "Sinceramente, simplemente iré y me lo pasaré bien. Ya veremos qué tal sale. Pero sí, es mucha gente.

"Salir desde atrás será un desafío, pero espero poder alcanzarlos a todos. Aunque todavía no lo sabemos; de hecho, ni siquiera conozco el formato por ahora. Así que simplemente iré y haré lo mío".

El desafío ha llamado la atención de algunos de los rivales del piloto de Red Bull en la F1. Charles Leclerc, de Ferrari, quiso lanzar una advertencia antes del evento.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Quiero decir que 100 es mucho", explicó el piloto monegasco en Italia. "Honestamente, el único consejo que daré es que tal vez no choquen con Max, porque le queda una temporada por terminar, y que Max tenga cuidado, porque no sé qué tan profesionales son esos pilotos".

"Pero 100 pilotos es bastante en una pista, así que creo que será divertido". Pero obviamente, cuando compites contra uno de los mejores pilotos del mundo, probablemente lo pasará mal".

En la rueda de prensa celebrada en Madrid, Carlos Sainz, de Williams, añadió: "Ayer hice una carrera de karting con mi equipo. Salí 20º porque hicimos parrilla inversa y fui P1 en cinco vueltas. Entonces, según mis cálculos, si hay otras 20 veces cinco, en 20 vueltas Max seguramente será P1. 15-20 vueltas, o quién sabe, depende de cuántos adelantamientos haya. Pero lo ganará fácil".