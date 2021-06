Hamilton no ve bien tener aforo completo en Silverstone

Silverstone anunció el jueves que tendrá un aforo completo para su carrera de F1 del 16 al 18 de julio, como parte del Programa de Investigación de Eventos del gobierno británico para grandes acontecimientos.

De este modo, el Gran Premio de Gran Bretaña será la primera carrera desde el inicio de la pandemia de COVID-19 que se celebre ante un aforo completo después de celebrarse el año pasado a puertas cerradas.

Hamilton, siete veces ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, se sintió "dividido" por la noticia, diciendo que estaba emocionado por el regreso de los aficionados, pero que estaba inquieto por el aumento de los casos de COVID-19 en el Reino Unido.

"No puedo decir lo emocionado que estoy por ver a la gente, y por ver al público británico, porque es el mejor público de todo el año", dijo Hamilton.

"El año pasado no los tuvimos, así que poder verlos y sentir la energía que aportan a un fin de semana. En cuanto a lo segundo, por supuesto que veo las noticias y me entero de los casos que están aumentando en el Reino Unido. Así que, por ese lado, me preocupo por la gente, naturalmente".

"No quiero convertirlo en algo negativo. Me emociona ver a tanta gente. La parte egoísta de mí, quiero ver a toda la gente allí".

"Pero esta mañana pongo las noticias, y las he estado viendo estos días, y sé que los índices en el Reino Unido han aumentado porque la gente se está soltando un poco, y no todo el mundo está vacunado".

"Me preocupa la gente. He leído que la vacunación es buena, que hay menos gente hospitalizada. Pero no sé. Me parece un poco prematuro".

"Pero no es mi decisión. La gente irá allí, espero que aprendamos algo de ello, y espero que la gente se mantenga a salvo, que se ponga las mascarillas. Eso es lo que animaría a todo el mundo, a seguir lavándose las manos, a seguir llevando sus máscaras, especialmente en esas grandes multitudes".

Silverstone no será el único recinto deportivo británico que funcionará a pleno este verano. Wimbledon tendrá el aforo completo en la cancha central durante las finales, mientras que Wembley acogerá a 60.000 aficionados para los tres últimos partidos de la Eurocopa 2020 el mes que viene.

Los organizadores de la F1 ya han confirmado que los aficionados que asistan deberán realizar una prueba de flujo lateral en las 48 horas previas a su llegada a Silverstone o haber completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

Cuando se le informó de las medidas de seguridad, Hamilton dijo que era "genial" y dio el visto bueno, pero agregó que no cambiaba su opinión de que era demasiado pronto para la F1.

"Creo que, como he dicho, ha sido estupendo que hayamos tenido gente, incluso en la última carrera, y no he oído ninguna cosa negativa de la última carrera", dijo Hamilton.

"Me gusta pecar de precavido, y aumentar poco a poco, en lugar de ir al máximo. Y usando a nuestros fans británicos como prueba..."

Galería: Las fotos del jueves en el Gran Premio de Estiria de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Charles Leclerc, Ferrari, Daniel Ricciardo, McLaren en la conferencia de prensa 1 / 44 Foto de: FIA Pool Charles Leclerc, Ferrari, Daniel Ricciardo, McLaren en la conferencia de prensa 2 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren en la conferencia de prensa 3 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren en la conferencia de prensa 4 / 44 Foto de: FIA Pool Daniel Ricciardo, McLaren en la conferencia de prensa 5 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 6 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 7 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 8 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing en la conferencia de prensa 9 / 44 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing en la conferencia de prensa 10 / 44 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams en la conferencia de prensa 11 / 44 Foto de: FIA Pool George Russell, Williams, Nikita Mazepin, Haas F1 en la conferencia de prensa 12 / 44 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing en la conferencia de prensa 13 / 44 Foto de: FIA Pool Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 14 / 44 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Aston Martin en la conferencia de prensa 15 / 44 Foto de: FIA Pool Lance Stroll, Aston Martin, Yuki Tsunoda, AlphaTauri en la conferencia de prensa 16 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 17 / 44 Foto de: FIA Pool Lando Norris, McLaren en la conferencia de prensa 18 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 19 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 20 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 21 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 22 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 23 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 24 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 25 / 44 Foto de: FIA Pool Lewis Hamilton, Mercedes, Nicholas Latifi, Williams en la conferencia de prensa 26 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 27 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 28 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 29 / 44 Foto de: FIA Pool Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 30 / 44 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams en la conferencia de prensa 31 / 44 Foto de: FIA Pool Nicholas Latifi, Williams, Lewis Hamilton, Mercedes en la conferencia de prensa 32 / 44 Foto de: FIA Pool Nikita Mazepin, Haas F1 en la conferencia de prensa 33 / 44 Foto de: FIA Pool Nikita Mazepin, Haas F1 en la conferencia de prensa 34 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri en la conferencia de prensa 35 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, Valtteri Bottas, Mercedes en la conferencia de prensa 36 / 44 Foto de: FIA Pool Pierre Gasly, AlphaTauri, Valtteri Bottas, Mercedes en la conferencia de prensa 37 / 44 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 38 / 44 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 39 / 44 Foto de: FIA Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing en la conferencia de prensa 40 / 44 Foto de: FIA Pool Valtteri Bottas, Mercedes en la conferencia de prensa 41 / 44 Foto de: FIA Pool Valtteri Bottas, Mercedes en la conferencia de prensa 42 / 44 Foto de: FIA Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri en la conferencia de prensa 43 / 44 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 44 / 44 Foto de: FIA Pool