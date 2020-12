Grosjean quiere un test privado si no puede volver en Abu Dhabi

El francés todavía tiene como objetivo volver para el final de la temporada, pero depende del progreso de su mano izquierda en los próximos días, con los injertos de piel siendo todavía una posibilidad.

Grosjean dejó claro que si no puede correr en Abu Dhabi, le gustaría tener una prueba privada para darle un cierre en su carrera en la F1 y volver al cockpit luego de su impresionante accidente del pasado fin de semana en el GP de Bahréin.

Sin embargo, al mismo tiempo no ha descartado volver como piloto sustituto en 2021, si se produce una vacante.

También lee: El estremecedor relato de Grosjean sobre su escape del fuego

"Volver a subirme al coche, ha sido mi vida, y me gustaría cruzar la línea de meta correctamente cuando termine mi carrera en la F1", dijo en una conferencia por Zoom para los medios este viernes.

"Realmente no quiero que termine ese día (del accidente). Incluso si las imágenes de un Haas en la parte trasera del pelotón será menos dramático y probablemente menos difundido en todo el mundo, me gustaría. Si no sucede, está bien, tendré otras oportunidades de cruzar otras líneas de meta en el futuro".

Grosjean enfatizó que una de sus principales preocupaciones es que un regreso prematuro puede causar un daño permanente a su mano izquierda.

"No me arriesgaré a perder la movilidad de mi índice y pulgar izquierdos por el resto de mi vida, sólo para ir a Abu Dhabi".

"La historia de ir a Abu Dhabi sería hermosa. Si no lo hago, llamaré a todos los equipos de F1 y veré si alguien me ofrece una prueba privada en enero más o menos, para volver a subirme al coche y dar 10-15 vueltas para mí".

"Los médicos dicen que es difícil de saber aún (si) la mano derecha 100% estará lista (para Abu Dhabi). La fuerza y la movilidad de la mano izquierda mejora día tras día. La fuerza está aquí. La movilidad, todavía hay mucha hinchazón por la inflamación. Por lo tanto, esto tiene que empezar a reducirse. Pero aún no se han descartado los injertos".

"Estoy bromeando, estoy feliz, pero el dolor de los últimos dos días ha sido alto. Soy bastante fuerte con el dolor".

"Me rompí la mano derecha a principios de año, cayéndome en la cocina. No se lo he dicho a nadie, pero fue una fractura abierta, dos huesos me puse en su lugar, y fui al hospital, y el dolor estaba bien. Así que soy muy fuerte con algo de dolor. Con fiebre, si tengo 39 grados de fiebre, ¡voy a morir! Pero ese tipo de dolor, estoy bien. Así que ya veremos".

Grosjean también explicó el tratamiento que ha recibido en Bahréin esta semana.

"Creo que el cuerpo se está recuperando tan rápido como puede", dijo. "Las quemaduras no son una ciencia exacta. Soy bastante bueno con el conocimiento de las quemaduras hoy en día, ¡he aprendido mucho!"

"Pasé por momentos difíciles cuando empezaron a cortar las ampollas con tijeras, y luego empezaron a pelar la piel. Ves cosas que realmente no quieres ver".

"Por lo tanto, no es una ciencia exacta, y tengo la esperanza de que cada día se recupere mejor que el día anterior. ¿Cuándo tendré una respuesta final? No lo sé todavía".

"Obviamente tengo 60 años más o menos para usar mi mano izquierda, así que una carrera es importante para mí, pero no tan importante como vivir una vida normal por el resto de mi vida".

Admitió que aspirar a regresar a Abu Dhabi le está ayudando mentalmente.

"Obviamente es un objetivo que me ayuda a mantenerme positivo, y a seguir adelante. El primer paso de ayer fue ir a la pista, y una de las primeras cosas que hice fue ir al coche, y miré por encima del halo y la cabina para ver si había alguna sensación extraña, pánico, momentos de miedo, y estuvo bien. Ya es un paso positivo".

"El domingo por la noche la primera videollamada que hice con mi esposa e hijos, y mi papá estaba allí, dije, 'Voy a correr en Abu Dhabi'".

"Puedes imaginar su reacción, ¡no estaban muy felices conmigo! Y no los culpo, y entiendo que no lo aceptan".

"Es muy egoísta, pero es lo que necesito, y es lo que quiero hacer. Si no sucede, estoy vivo, tendré muchas oportunidades en el futuro. Tendré una superlicencia en 2021, y hemos visto que nadie está a salvo del COVID. Así que veamos".

Galería: Grosjean se reencontró con quienes lo ayudaron en el accidente