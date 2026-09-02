Ganadores y perdedores de la doble jornada de IndyCar en Milwaukee

Fue un fin de semana largo para los aficionados y para todos los que se encontraban en el paddock, ya que la madre naturaleza obligó a posponer la mayor parte de la acción en The Milwaukee Mile hasta el domingo.

La primera de las dos carreras en el óvalo de 1,015 millas se vio interrumpida por la lluvia tras 90 de las 250 vueltas el sábado y, en un principio, se reprogramó para concluir la madrugada del domingo, antes de la carrera 2. Sin embargo, la lluvia siguió haciendo de las suyas, lo que obligó a que la segunda carrera mantuviera su hora de salida original y se celebrara entre el inicio y la conclusión de la primera carrera.

Al final, el tiempo solo retrasó el momento en que Pato O’Ward convirtiera "The Mile" en su patio de recreo personal, logrando un doblete y convirtiéndose en la primera persona desde Rick Mears en el Atlanta Motor Speedway en 1981 en ganar dos carreras de IndyCar en el mismo día.

Hablando de lo inevitable, Alex Palou se recuperó de una dura ronda anterior en Washington, D.C., y se aseguró oficialmente su quinto título —el cuarto consecutivo— de la IndyCar Series en seis temporadas.

La primera carrera, dividida en dos partes, contó con un total de 696 adelantamientos, 372 de ellos por la posición. También hubo 12 cambios de líder entre ocho pilotos diferentes, además de cuatro banderas amarillas que sumaron 70 vueltas. La segunda carrera, más sencilla, contó con un total de 661 adelantamientos, 333 de ellos para ganar posiciones, junto con 10 cambios de líder entre ocho pilotos. Además, la segunda carrera sufrió tres periodos de bandera amarilla que sumaron 37 vueltas.

Estos son los ganadores y los perdedores de las rondas 16.ª y 17.ª de la temporada.

Ganador: Pato O’Ward

La notable doble victoria de O’Ward el domingo le permitió imponerse a los pilotos del Team Penske en ambas carreras. En la primera carrera, aprovechó al máximo una reanudación final complicada para David Malukas para realizar un adelantamiento por el interior en la curva 1 a 19 vueltas del final. A partir de ahí, se encaminó hacia su segunda victoria del día —y la tercera en este circuito—.

El piloto del Arrow McLaren tuvo que defenderse de un veloz Scott McLaughlin al final de la segunda carrera, y lo hizo con facilidad tras sortear el tráfico de los rezagados. A lo largo de las 500 vueltas totales, O’Ward lideró 174 vueltas, incluidas las 119 de la primera carrera, la mayor cifra de la jornada.

Fue un día tan perfecto como el que jamás haya disfrutado un piloto de la IndyCar Series, y el doble triunfo de O’Ward se produjo además el día del cumpleaños del fundador Bruce McLaren.

Josef Newgarden llegó a Wisconsin necesitando un fin de semana dominante para salvar una campaña por el campeonato de 2026 que se estaba revelando complicada, pero la carrera 1 solo le deparó frustración. Aunque el retraso por la lluvia le dio al equipo Penske tiempo extra para poner en práctica cualquier mejora, Newgarden careció del ritmo necesario para luchar por el podio en comparación con sus compañeros de equipo. Al final, terminó séptimo.

La segunda carrera pasó de ser decepcionante a catastrófica. En su intento por recuperar el terreno perdido, Newgarden perdió el control de su Chevrolet n.º 2 y se estrelló contra el muro de la curva 4 tras 150 vueltas, lo que le supuso un doloroso abandono. En conjunto, el resultado distó mucho de las expectativas para un piloto considerado el maestro de los óvalos de la serie.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto: Penske Entertainment

Ganador: Alex Palou

No fue la mejor actuación de Palou en la carrera 1, pero el décimo puesto (tras quedar entre los cinco primeros en la carrera 2) fue suficiente para asegurarse su quinto título de la IndyCar Series —y con una ronda de antelación a la final de la temporada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca—. Además, la racha de cuatro campeonatos consecutivos de Palou igualó el récord establecido por Sébastien Bourdais, quien se alzó con cuatro títulos de Champ Car entre 2003 y 2007.

La segunda carrera fue la guinda de una temporada extraordinaria. El piloto del equipo Chip Ganassi Racing salió desde la pole y lideró 115 vueltas —el máximo de la carrera— antes de cruzar la línea de meta en quinta posición. De no ser por las dificultades con el tráfico de los rezagados, podría haber estado en el podio, y esa es la única nota negativa en una jornada por lo demás impecable para el español.

La racha de tres terceros puestos consecutivos de Will Power se truncó de forma cruel. En la carrera 1, se retiró tras 199 vueltas después de verse empujado a una peligrosa situación de tres coches en paralelo —y con tráfico justo delante que le quitó el aire del morro de su Honda n.º 26 de Andretti Global—, lo que le llevó a los restos de neumáticos y, finalmente, contra el muro. Acabó 25.º tras haber liderado también tres vueltas.

El australiano estaba en la lucha por la victoria en los últimos compases de la carrera 2, pero recibió una penalización por exceso de velocidad en el pit lane y se quedó con la duda de lo que podría haber sido, acabando finalmente en 14.ª posición. Estos dos resultados por debajo de lo esperado le hicieron caer hasta la 11.ª posición en el campeonato, lo que supuso una actuación profundamente decepcionante para un veterano en este óvalo plano.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren; Pato O’Ward, Arrow McLaren; Scott McLaughlin, Team Penske Foto de: Michael L. Levitt / Lumen vía Getty Images

Christian Lundgaard contribuyó a acallar a quienes dudaban de su habilidad en los óvalos.

El danés lideró una vuelta y terminó sexto en la carrera 1, con lo que igualó su mejor resultado de su carrera en un óvalo. A continuación, lo hizo aún mejor en la carrera 2 al partir desde la 11.ª posición y mejorar su mejor resultado en un óvalo hasta alcanzar el tercer puesto. El resultado de la carrera 2 le valió a Arrow McLaren un doble podio.

Estas dos sólidas actuaciones también a Lundgaard de nuevo al segundo puesto de la clasificación del campeonato, con 507 puntos, por delante por un estrecho margen de Kyle Kirkwood (505), Pato O’Ward (503) y David Malukas (484).

Perdedor: Caio Collet

La carrera 1 fue un auténtico desastre para Caio Collet, de , ya que unos persistentes problemas mecánicos afectaron a su monoplaza de A.J. Foyt Racing antes de que, finalmente, perdiera el control, chocara contra Newgarden y se estrellara contra el muro exterior, lo que le valió un 24.º puesto y un abandono (DNF). La implacable superficie de Milwaukee castigó su falta de tiempo en pista en condiciones óptimas, dejándole buscando respuestas a toda prisa.

La segunda carrera tampoco supuso ningún respiro. El brasileño carecía de ritmo puro y se vio obligado a salir desde las últimas posiciones. Se quedó atrapado en el tráfico del pelotón medio sin posibilidad de avanzar, terminando en 23.ª posición, a cuatro vueltas del líder.

En un paddock donde cada fin de semana sirve como prueba de fuego para el futuro, esta actuación desordenada y plagada de errores supuso un duro golpe para cualquier impulso.

Ganador: Chevrolet

En un fin de semana en el que su rival Honda se aseguró el Campeonato de Constructores de 2026, Chevrolet agüó la fiesta con una actuación notable.

O’Ward, con motor Chevrolet, no solo arrasó durante todo el fin de semana, sino que la marca del lazo también hizo limpieza y copó el podio en ambas carreras. En la primera carrera, los coches de Chevrolet terminaron del 1.º al 7.º puesto, y del 1.º al 4.º en la segunda.

Romain Grosjean, Dale Coyne Racing Foto: Penske Entertainment

El fin de semana de Romain Grosjean se caracterizó por una mediocridad angustiosa. En la carrera 1, tuvo enormes dificultades con el equilibrio del chasis y la elección de la configuración en una pista de bajo agarre, lo que le hizo ir retrocediendo posiciones e incluso provocó un contacto que llevó al novato Mick Schumacher a dar una vuelta de campana —y a enfrentarse a él tras la carrera—. Grosjean terminó en un decepcionante 19.º puesto.

La carrera 2 deparó un resultado aún peor para Grosjean. Tras salir en vigésima posición con el Honda n.º 18 de Dale Coyne Racing, no logró recuperar terreno antes de sufrir una salida de pista en una reanudación en la vuelta 155, terminando en vigésimo cuarto lugar.

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