Romain Grosjean pide disculpas a McLaren tras comentarios polémicos e infundados

Romain Grosjean, expiloto de F1 y comentarista del campeonato en Canal+ de Francia, se disculpó públicamente con McLaren y Zak Brown por unos comentarios realizados durante la cobertura del Gran Premio de España en el Madring.

Presente en Madrid para el GP de España, el francés criticó duramente unos comentarios realizados por el jefe del equipo McLaren durante la carrera del domingo, creyendo inicialmente que las declaraciones hechas después de la clasificación habían sido perjudiciales para la moral de Oscar Piastri.

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"Vi una declaración de Zak Brown sobre la vuelta de Lando Norris, destrozó a Oscar Piastri con unas tijeras y una motosierra ahí mismo", dijo inicialmente Romain Grosjean, después de que el vigente campeón del mundo Norris hubiera conseguido la pole position en el Madring el día anterior. "Si a Piastri le quedaba algo de moral, ya no le queda nada.

"La dureza, la violencia de esa declaración... La pregunta era que Norris había hecho una buena clasificación y le preguntaron cómo explicar la diferencia. Básicamente, dijo que Lando era campeón del mundo y que era mejor que Oscar.

"Se le olvidó un poco que el año pasado Oscar lideraba el campeonato del mundo, que en Monza le pidieron que dejara pasar a Lando y que quizá eso no era necesariamente lo que había que hacer en ese momento. Fue sorprendente, muy sorprendente, y me dejó sin palabras cuando escuché esa declaración."

El problema era que Brown en realidad no había hecho esos comentarios. De hecho, Grosjean había malinterpretado lo que el jefe de McLaren había dicho durante una entrevista realizada después de la clasificación para el Gran Premio de España en F1 TV, en presencia de Juan Pablo Montoya, Jolyon Palmer... y el propio Grosjean.

Zak Brown abraza a Lando Norris tras la clasificación. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Toda la vuelta fue increíble y Lando simplemente está mejorando más y más y más", había dicho Brown. "Cuando ves una vuelta así, simplemente dices: ‘es un campeón del mundo’."

Luego, preguntado por Montoya sobre la diferencia de rendimiento entre sus dos pilotos, añadió: "Creo que a) tienes a Lando en su mejor versión, ¿verdad? Así que no creo que quedara nada en términos de tiempo por vuelta. Así que lo encontró.

"Oscar ha estado ahí con él todo el fin de semana y simplemente no consiguió esa misma vuelta extra. Seguiremos analizándolo. Él mirará los datos y probablemente hará lo que todos hicimos y dirá: 'wow, qué vuelta' también."

Los comentarios de Grosjean en Canal+ durante la retransmisión en directo de la carrera no pasaron desapercibidos y fueron ampliamente compartidos y debatidos, especialmente en las redes sociales.

El domingo por la noche, esto llevó al francés a disculparse por sus declaraciones y explicó que, efectivamente, había malinterpretado los comentarios de Brown.

"Hoy hice un comentario en Canal+ sobre los comentarios de Zak Brown acerca de Oscar Piastri durante una entrevista ayer en F1 TV, de la que formé parte”, escribió.

"Malinterpreté completamente sus palabras y quiero disculparme por ello. Sé lo importante que es para Zak y para todo el equipo McLaren respetar a sus pilotos y tratarlos de manera justa e igualitaria.

"McLaren tenía hoy el coche más rápido y tuvo mala suerte con el VSC. Estoy seguro de que tanto Lando como Oscar tendrán otra oportunidad de luchar por la victoria en Bakú."