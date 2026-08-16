"Lloré un poco", confiesa Grosjean tras quedar cerca de ganar por primera vez en IndyCar

Cinco vueltas. Eso era todo lo que se interponía entre Romain Grosjean y el fin de una agonizante sequía de victorias que se remonta a más de 15 años.

En cambio, el francés nacido en Suiza, de 40 años, vio cómo una victoria de cuento se le escapaba de las manos en el circuito urbano temporal de 2,19 millas y 12 curvas del Ontario Honda Dealers Indy at Markham.

Al volante del Honda #18 de Dale Coyne Racing, Grosjean ofreció una actuación soberbia, tomando la delantera después de que Marcus Ericsson entrara en boxes en la vuelta 69 de 90 y luego abriendo una brecha de tres segundos sobre el vigente tetracampeón Alex Palou.

"Al final de la carrera sabía que teníamos que hacer unas 37 vueltas con los neumáticos, con el combustible”, dijo Grosjean. "Eso iba a ser un desafío. Cuando vi entrar en boxes al #28, Marcus, pensé que no había forma de que nos alcanzara. El #10 estaba detrás de mí, lo que siempre es una preocupación. Abrí la brecha. Deberíamos estar a salvo. Lo siguiente que supe fue que el #28 venía acercándose."

Completando una furiosa remontada al final de la carrera entre los cinco primeros, Ericsson adelantó a Palou y alcanzó a Grosjean en el último stint. Rodando con los últimos vapores, Grosjean estaba completamente indefenso.

"Honda hizo un trabajo increíble con nosotros. Trabajaron muy bien, nos dieron el número exacto de combustible para cruzar la meta sin nada en el tanque," dijo Grosjean. "No había mucho que pudieras hacer para defenderte. Hoy no estaba destinado a ser... No me quedaba más combustible, ni más neumáticos, ni nada más. Simplemente lo di todo."

El segundo puesto marcó el mejor resultado de Grosjean desde Barber en 2023, pero prolonga un doloroso patrón, convirtiéndose en el sexto segundo puesto de su carrera en IndyCar. Su última victoria en cualquier categoría de automovilismo sigue siendo una carrera de GP2 Series en Hungría en 2011.

"Lloré un poco. No voy a mentir," dijo Grosjean. "Sí, ha pasado mucho tiempo. Es una mierda. Pensé hoy, cuando abrí la brecha con Palou, pensé que eso era bueno."

A pesar del desconsuelo, Grosjean se apoyó en el consejo de una fuente poco convencional para mantener la perspectiva, encontrando consuelo en lo lejos que había llegado su equipo.

"Controla lo que puedes controlar. Creo que eso viene de Andre Agassi, del libro que leí. Hice todo lo que pude," dijo. "Muy contento con mi equipo y con mi rendimiento. Me da esperanza para la próxima semana, Freedom 250, otra gran carrera."