La bronca de Ocon en Bakú: "No merezco toda esta mierda"

Esteban Ocon ha culpado a las banderas amarillas de su eliminación en la Q2 del Gran Premio de Azerbaiyán, y lamentó "toda la mierda" con la que ha estado lidiando durante una difícil campaña 2026 de Fórmula 1 en Haas.

Ocon ha estado tristemente plagado por la inconsistencia en el rendimiento de las piezas del coche —un problema que ha sido reconocido por el equipo estadounidense— en 10 de las 15 rondas disputadas hasta ahora, según él.

Este no ha sido el caso este fin de semana en Bakú, pero el francés se vio perjudicado por las banderas amarillas en la Q2 cuando Arvid Lindblad se salió dos veces. Esta podría haber sido su primera aparición en la Q3 esta temporada; en cambio, terminó 14º, a 0.241s de su compañero de equipo y a 0.333s del tiempo de corte. Luego avanzó al 13° lugar por una sanción a Carlos Sainz.

"Increíble", dijo Ocon. "Íbamos para una vuelta de Q3, el coche funcionaba bien. Ya sabes, no tenemos muchas oportunidades así cuando el coche funciona bien; no ha funcionado durante toda la temporada. Mejoramos cosas, pero hoy teníamos un coche de Q3".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al explicar qué causó su resultado, añadió: "La bandera amarilla, básicamente. Tuve una ráfaga de viento la vuelta anterior, pero también iba para una vuelta de Q3. Y luego hice el mismo tiempo de vuelta, llegando otra vez a la curva 15. No sé quién se salió, pero tuve que levantar a la salida para asegurarme de que no iba a recibir ninguna penalización. E hice exactamente el mismo tiempo de vuelta. Así que perdí, ¿qué?, tres, cuatro décimas con eso.

"Increíble. Ya sabes, simplemente no tengo palabras. Es 'distinto fin de semana de carrera, la misma mierda', ya sabes. Siempre pasa algo de mi lado, ya sea el coche, ya sea otra cosa, una bandera amarilla, coches de seguridad, lo que sea. Pero no merezco toda la mierda que llevo encima en este momento. Así que, no sé. Quizá necesite darme una buena ducha".

Hablando con la franqueza de un hombre que sabe que está perdiendo su asiento, con Haas evaluando a varios pilotos para 2027, Ocon no pudo ver ningún lado positivo en el ritmo mejorado del VF-26, ya que Oliver Bearman fue 11.º, el mejor resultado de clasificación del equipo desde el GP de China.

"Tenemos que luchar entre los 10 primeros mañana ahora, porque somos 14º, no estamos entre los 10 primeros", añadió Ocon. "Al final del día, sí, fuimos competitivos, pero no podemos llegar ahí. Nunca. Nunca pasa".