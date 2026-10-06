El Gran Premio de Bahréin atrae a una multitud récord en Sepang

El Circuito Internacional de Sepang registró la mayor afluencia de público de su historia, ya que 261 000 aficionados asistieron al fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin, con 103 000 visitantes el día de la carrera.

Tras el aplazamiento del Gran Premio de Bahréin en abril debido al conflicto en curso en Oriente Medio, la prueba se reprogramó para el 4 de octubre, y Malasia se encargó de acoger el evento.

El fin de semana de carrera supuso la primera visita de la Fórmula 1 a este circuito desde 2017. Max Verstappen, de Red Bull, logró su primera victoria de la temporada en un Gran Premio y también la primera para Red Bull Powertrains. El cuatro veces campeón compartió el podio con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, en segunda posición, y Lewis Hamilton, de Ferrari, en tercera.

"Hemos vivido un increíble Gran Premio de Bahréin en Malasia, y quiero reconocer la pasión y el compromiso inquebrantables que Su Alteza Real el príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa tiene por su carrera y por la Fórmula 1", declaró el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, tras la carrera.

"Gracias a su visión, determinación y agilidad mental, este fin de semana hemos podido disfrutar de una fiel representación del evento de Bahréin, y todo ello se ha conseguido en tan solo dos meses. Su equipo ha colaborado con el del Circuito Internacional de Sepang para, juntos, estar a la altura del reto.

"Nos han dado una calurosa bienvenida de vuelta a Malasia y al SIC por primera vez en casi diez años, un periodo en el que este deporte ha cambiado y crecido enormemente, como hemos podido comprobar con esta carrera que ha batido récords y ha agotado las entradas.

"Por último, debo dar las gracias a los aficionados: su pasión y amor por este deporte son evidentes y han creado un ambiente electrizante durante todo el fin de semana. Sin ellos, nuestro deporte no es nada, y su compromiso mientras nos adaptábamos para hacer realidad esta carrera ha sido fantástico. Esperamos que se vayan con recuerdos imborrables de este momento verdaderamente único en la historia de la F1".

El director ejecutivo del Circuito Internacional de Bahréin, el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, añadió: "Este fin de semana, realmente hemos traído a Bahréin a Malasia. La poderosa plataforma que nos ofrece la F1, junto con nuestros colegas del Equipo de Bahréin, nos ha brindado la oportunidad de mostrar nuestra cultura y hospitalidad a los aficionados de la región en este emblemático recinto.

"Más de 260 000 aficionados acudieron a presenciar el mayor evento jamás celebrado en el Circuito Internacional de Sepang y les estamos verdaderamente agradecidos por aportar su pasión y energía.

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"Una iniciativa de esta naturaleza, llevada a cabo en tan poco tiempo, no habría sido posible sin nuestra increíble colaboración con el SIC. Junto con el apoyo de la F1, la FIA, la Federación de Automovilismo de Bahréin y la Asociación de Deportes de Motor de Malasia, este fin de semana ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, dedicación y unión entre dos naciones para hacer realidad un momento histórico para la F1.

"Agradecemos a todos los que han contribuido a que este fin de semana haya sido posible y esperamos dar la bienvenida de nuevo a este deporte a Bahréin en marzo del año que viene".

El Gran Premio de Bahréin fue la segunda carrera de una serie de tres, tras el Gran Premio de Azerbaiyán y antes del Gran Premio de Singapur del próximo fin de semana.