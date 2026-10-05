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Fórmula 1 GP de Bahrein

Russell critica la "complicada" F1 tras el caótico Gran Premio de Bahréin

George Russell criticó el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Sepang y que se vio interrumpido, calificándolo de "poco propio de la F1", después de que unos problemas de software provocaran el caos inicial.

Lydia Mee Jake Boxall-Legge
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El piloto de FórmulaMercedes, George Russell, ha criticado el caótico y muy alterado Gran Premio de Bahréin celebrado en Sepang, calificándolo de "poco propio de la F1", tras un fallo de última hora en la unidad de potencia que le hizo perder sus esperanzas de subir al podio.

Russell parecía tener muchas posibilidades de subir al podio en el Circuito Internacional de Sepang antes de que se produjera un repentino fallo en la unidad de potencia en la vuelta 50. Este abandono se suma a una temporada difícil para el británico, que ahora se encuentra a 84 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación.

Aunque calificó el abandono de "muy decepcionante", Russell criticó los problemas que se produjeron durante las vueltas de formación a primera hora del día.

Tras los retrasos provocados por las fuertes lluvias, la vuelta de formación finalmente se puso en marcha aproximadamente una hora y 20 minutos más tarde de la hora de inicio prevista. Pero la situación se convirtió rápidamente en un caos cuando varios coches sufrieron graves problemas de software debido a las condiciones de lluvia, lo que provocó nuevos retrasos.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó: "Se produjo una especie de efecto acordeón entre los coches, y algunos de ellos casi se detuvieron por completo. Ese fallo impidió que se restableciera la potencia y que los coches pudieran volver a arrancar".

"Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para probar, probablemente habríamos conseguido detectarlo a tiempo y no habríamos tenido una situación así".

Más de la F1 :

En declaraciones a los medios tras la carrera, Russell afirmó que el día "pareció un poco complicado".

"Todo el día me ha parecido un poco de lío, con el retraso, luego la bandera roja, después las interminables vueltas bajo el coche de seguridad y, de repente, tener que dar vueltas extra para permitir que Checo adelantara", explicó el piloto de 28 años.

"Hoy no parecía que estuviéramos en la F1. Y me habría decepcionado un poco si hubiera estado en las gradas viendo cómo se desarrollaba todo eso. Así que no ha estado bien. Pero, por mi parte, solo ha sido un poco frustrante".

Añadió: "Todo es tan complicado. Las unidades de potencia son excepcionalmente complicadas. Cuanto más complicas las cosas, más posibilidades hay de que algo salga mal. Así que, obviamente, eso es algo que debemos tener en cuenta de cara al futuro".

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