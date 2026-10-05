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Fórmula 1 GP de Bahrein

Antonelli detalla las lecciones aprendidas de Lewis Hamilton y Max Verstappen

Kimi Antonelli ha explicado lo que está aprendiendo al competir contra los campeones de Fórmula 1 Max Verstappen y Lewis Hamilton

Lydia Mee
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de Fórmula 1, ha detallado las lecciones que está aprendiendo al competir junto a campeones como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El piloto italiano subió al podio junto al ganador de la carrera, Verstappen, y al tercer clasificado, Hamilton, en el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, tras cruzar la línea de meta en segunda posición. 

En la rueda de prensa posterior a la carrera, celebrada en el Circuito Internacional de Sepang, Antonelli habló sobre competir contra el cuatro veces y el siete veces campeón del mundo.

"En primer lugar, siempre es fantástico poder compartir la pista, en este caso con Max y Lewis, porque sin duda están reescribiendo… Bueno, Lewis básicamente hizo historia en este deporte y Max está haciendo lo mismo", explicó el piloto Mercedes.

"Por mi parte, intento aprender todo lo posible cada vez que corro cerca de ellos".

El Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia, fue caótico. La carrera comenzó tras un retraso de una hora y 40 minutos debido a las fuertes lluvias, y el caos se prolongó durante toda la prueba.

Aunque Antonelli tuvo una carrera exitosa, pasando de salir tercero a terminar segundo, afirmó que aún así aprendió de Verstappen y Hamilton a lidiar con esas condiciones, especialmente con las múltiples reanudaciones tras la salida del coche de seguridad.

"Hoy ha sido un ejemplo realmente bueno de cómo Max ha gestionado la reanudación con neumáticos lisos y la pista resbaladiza", continuó Antonelli. "Simplemente sabía mucho mejor cómo colocar el coche y tenía un mejor tacto para el agarre en esas dos primeras curvas, y me adelantó.

"Así que eso estuvo muy bien. Aunque no fue agradable que me adelantasen —me molestó mucho—, fue una buena forma de aprender de ello y aplicarlo en el futuro.

"Y en cuanto a Lewis, creo que hemos visto muchas, muchas veces, a lo largo de muchos años, que incluso cuando las cosas van mal, él siempre mantiene la cabeza fría e intenta dar lo mejor de sí mismo para conseguir el mejor resultado posible".

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