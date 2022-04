El futuro de Vettel depende de cómo responda Aston a los desafíos

En 2022, Vettel ha comenzado el segundo de su acuerdo inicial de dos años para unirse a Aston después de que fuera descartado de Ferrari, pero la fase inicial de la temporada ha sido difícil para ambos elementos en el equipo verde.

Vettel se perdió las dos primeras rondas tras contraer COVID-19, mientras que el AMR22 de Aston ha carecido de ritmo en comparación con sus rivales, siendo el único coche que aún no ha sumado puntos en lo que va de temporada.

Después de volver a la acción en Australia la última vez, Vettel tuvo un fin de semana de pesadilla porque su coche tuvo un problema de motor en los primeros entrenamientos, se estrelló en la tercera práctica (al igual que su compañero de equipo Lance Stroll, que también tuvo un enorme accidente en la clasificación con el piloto de Williams Nicholas Latifi), y luego se salió al principio de la carrera antes de chocar de nuevo y retirarse con daños - después de haber sido también multado por exceso de velocidad en el pitlane durante su breve aparición en la clasificación donde fue eliminado en la Q1.

Hablando sobre su futuro en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Emilia Romagna de este fin de semana, Vettel reconoció que es "evidente" que pronto tendrá que decidir sobre la siguiente fase de su vida: si intenta conseguir un nuevo contrato con Aston, si busca un movimiento en otra parte de la F1 o del automovilismo, o si se retira de las carreras, aunque es categórico: "Definitivamente no me sentaré en el otro lado en términos de hacer preguntas a los pilotos".

Cuando se le preguntó sobre su futuro a largo plazo en la F1, Vettel respondió: "No lo sé. No hay secretos. Dependerá, obviamente, de cómo vaya este año y a partir de ahí".

Más tarde añadió: "El tiempo lo dirá. En este momento, creo que la atención se centra en el ahora y en la montaña que tenemos por delante y que tratamos de escalar y no eso no lo haremos en un día o en un mes".

"Pero [nosotros] elegiremos el camino que escalamos, que determinará los próximos tres o cuatro años, así que por eso creo que es muy importante centrarse en eso y se lleva toda la atención".

"Y un día habrá un día para todos nosotros en el que este viaje termine y comience otro, sea cual sea".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel también dijo que sería "absolutamente erróneo" "dar por perdida esta temporada" a pesar del duro comienzo de Aston en 2022, añadiendo que "el espíritu es bueno y el equipo está muy dispuesto a estar al frente".

Y continuó: "En este momento no lo estamos, no es un secreto. Pero hay mucho trabajo en marcha".

Cuando Motorsport.com le preguntó qué quería exactamente al considerar su futuro en el próximo período, Vettel aludió a la necesidad de estar en la lucha por la victoria y el título para permanecer en la F1, pero también sugirió que otros factores en Aston - probablemente exactamente cómo el equipo responde al desafío de dar vuelta a su coche y ver la inversión de la nueva fábrica de Aston pagar - podría jugar un papel en su decisión.

"Con toda honestidad", dijo, "mirando atrás he tenido unos 15 años increíbles - y he estado en condiciones de ganar campeonatos, ganar un montón de carreras, luchar por las pole positions, conseguir un montón de podios".

"Y, obviamente, el sabor era genial. No es un secreto que si no estás en posición de estar allí que es un sabor diferente. Tienes que encontrar otro tipo de motivación".

"Pero en última instancia, estoy dispuesto a volver a saborear lo mismo, esa es la naturaleza del deporte".

"Para algunos de los chicos de la sala [Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Kevin Magnussen y Alex Albon] es un poco diferente porque están muy al principio de sus carreras y todavía no han tenido un equipo o un coche en el que hayan podido demostrar lo que pueden hacer".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Así que claramente es una posición diferente, pero eso es uno de los grandes factores"

"Pero el equipo está creciendo, hay muchas cosas y parece muy prometedor. La respuesta es 'el tiempo lo dirá'."

"Ésas serán las claves en las que me fijaré para ver lo prometedor que parece el futuro y lo pronto que es, porque obviamente no soy muy viejo; creo que físicamente me quedan muchos años, así que eso no es ningún problema".

"Ese es, en definitiva, el objetivo: ganar y luchar por los podios y las victorias, algo de lo que actualmente estamos muy lejos".

"Pero hay mucho trabajo, así que eso también es muy emocionante: saber dónde estamos ahora y dar los pequeños pasos y definir el camino para el futuro".