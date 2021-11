Leclerc sobre Brasil: hoy era el día importante e hice lo necesario

Charles Leclerc sabía que tenía algo que compensar, o más bien, algo que mejorar después de un difícil viernes y sábado en el Gran Premio de Brasil, días en que fue superado por su compañero Carlos Sainz.

Pero el domingo en la carrera principal demostró que sus palabras de tranquilidad del día previo tenían sentido al colocarse como el mejor del resto detrás de los Mercedes y los Red Bull que ocuparon las cuatro primeras posiciones.

Un ataque total al inicio de la carrera, en el que no se privó de presionar a su compañero dentro de Ferrari con un agresivo y correcto adelantamiento, le permitió tomar la quinta posición y aunque parecía cerca de los Mercedes y los Red Bull en los primeros giros, ellos fueron marcando terreno para dejarlo en solitario, con un SF21 que era más veloz que los McLaren, los Alpine y los AlphaTauri.

Así que fue una carrera que dio a Ferrari muchos puntos, y muy importantes en la lucha por el tercer puesto en el Campeonato de Constructores con una suma de 18 unidades contra solo uno de su rival británico que apenas rescató el décimo con Lando Norris, una diferencia que se marca en un punto clave del mundial.

"Hoy teníamos que atacar. Después de la difícil carrera de ayer, sabía que tenía que mejorar mi conducción hoy y lo he hecho. Ha sido una bonita carrera, una buena primera vuelta. Y luego sólo me enfoqué en mantener los neumáticos hasta el final. Carlos y yo éramos más rápidos que nuestros rivales, así que nos las arreglamos y lo hicimos bien. He conducido bien".

Leclerc también explicó lo sucedido en los dos primeros días del fin de semana de Interlagos en donde las situaciones no se alinearon a su favor.

"Sinceramente, lo que me pasó ayer no es la primera vez que me sucede. No es algo que no haya visto nunca y me pasa mucho. A veces ocurre más, a veces menos. Ayer fue un mal día y anoche trabajé mucho y mejoré mi conducción como se pudo ver, por eso estaba muy contento. En el momento que importaba estuve allí y ahora nos centramos en las últimas carreras. Tendré que conducir bien desde el viernes hasta el domingo”.

"Hoy lo hemos hecho lo mejor posible. Fuimos competitivos extrayendo el máximo del coche. Seremos muy competitivos cuando nos juguemos el campeonato del mundo, pero estamos empujando, estamos trabajando bien y estamos estirando nuestra ventaja sobre McLaren en el campeonato de constructores. Es bueno, pero tenemos que continuar así", concluyó el monegasco.