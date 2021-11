Wolff: "Se ha acabado la diplomacia en la F1"

Hamilton se llevó la victoria en Interlagos y redujo la ventaja de Verstappen en el campeonato después de ser excluido de la clasificación del viernes y cumplir una penalización por cambio de motor.

A Lewis Hamilton le quitaron la primera plaza de la clasificación después de que el DRS de su monoplaza no pasara la verificación posterior a la sesión de la FIA. Mercedes calificó esa decisión de "dura", y señaló que los equipos normalmente han podido reparar un problema de ese tipo en condiciones de parque cerrado, pero decidieron no apelar.

En la carrera del domingo, control de la carrera optó por no investigar a Max Verstappen por una maniobra defensiva bastante agresiva contra Hamilton en la curva 4, donde hizo que el de Mercedes se saliera de pista para mantenerse por delante, una decisión de los comisarios que Wolff calificó de "ridícula".

Cuando se le preguntó si pensaba que Mercedes estaba siendo tratado de la misma manera que otros equipos, Wolff dijo que si bien no quería quejarse, consideraba que el momento de ser diplomático en la Fórmula 1 ha acabado.

"No quiero quejarme aquí, porque no es así como veo el deporte", dijo Wolff.

"Creo que acabamos de recibir muchos, muchos golpes en la cara este fin de semana con decisiones que podrían haber cambiado para ambos lados, contra nosotros o a favor de nosotros".

"Cuando las decisiones siempre van en tu contra, es algo por lo que estoy enfadado, y defenderé a mi equipo, a mis pilotos, en lo que venga".

"Siempre he sido muy diplomático en la forma en que hablo de las cosas. Pero la diplomacia ha terminado hoy".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images