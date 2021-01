¿Es Alonso mejor que Hamilton? El bicampeón del mundo responde

La rivalidad de Lewis Hamilton y Fernando Alonso durante la temporada 2007 de Fórmula 1 sigue dando de qué hablar... 14 años después. El piloto asturiano volverá a la competición este 2021 con Alpine (ex Renault F1), después de dos años fuera de la categoría y en los últimos días ha contestado a una de las preguntas más buscadas en Internet.

"¿Es mejor Fernando Alonso que Lewis Hamilton?", se preguntan muchos seguidores de la F1 y aficionados al deporte cuando se conectan a Internet. En una charla con Tony Kanaan, Rubens Barrichello y el propio bicampeón del mundo de F1 con motivo de las 24h de Daytona de iRacing, en el podcast de WTF1 se le trasladó esta cuestión a Alonso.

Pero antes de que el español ofreciera su versión, Barrichello respondió: "La temporada que estuvieron juntos fue la mejor de siempre. Tener dos de los mejores pilotos de la historia en el mismo equipo es algo muy complicado".

En cambio, así respondió Alonso: "Es difícil comparar épocas y pilotos, aunque estén en el mismo equipo, porque tienes que tener todos los ingredientes juntos para dar una respuesta justa. Es verdad que tener el mismo coche y el mismo equipo en un año es una buena oportunidad para comparar a dos pilotos. Al final, el marcador fue 109-109 [puntos]. Esa es una respuesta".

"Mucha gente recordará que era su año de debut y no el mío, pero puedo decir que yo había cambiado a las Bridgestone, que eran un neumático de GP2 en aquel momento en comparación con las Michelin que había utilizado hasta entonces. Mis primeras tres o cuatro carreras y los test de pretemporada fueron muy complicados con esas ruedas porque tuve que reajustar mi pilotaje y demás. No fue algo que se hiciera público entonces porque no tenía interés. Pero es verdad: era su primer año, el cambio a Bridgestone....".

Alonso recordó también la sanción que recibió en el GP de Hungría de aquel año, que a la postre pudo definir la resolución del título, que cayó en manos de Kimi Raikkonen –piloto de Ferrari aquella temporada– por un solo punto ante los pilotos de McLaren.

"El factor suerte es muy importante. Creo que Lewis sufrió aquella mala entrada al pitlane en Shanghai en la penúltima carrera, fue un mal momento para él. Yo tuve dos problemas con la caja de cambios y empecé décimo en dos carreras. Tuve una de las sanciones más injustas en Hungría, por bloquear el pitlane, según lo calificaron entonces. De la pole, pasé a salir 10º en Hungría. Y si pierdes el título por un solo punto, eso duele, y más por algo así. Fue 109-109, pero estoy contento de ver el éxito actual de Lewis", asegura.

"En la F1 es complicado comparar épocas: Senna, Schumacher, Hamilton... todos han sido grandes en su tiempo, pero necesitas tener un paquete completo con el coche. Lewis lo ha tenido hasta ahora y lo está demostrando".

