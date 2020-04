Cuando Hill conquistó Imola para Senna y Williams

Antes de la carrera, se hizo un minuto de silencio en memoria de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna. La carrera del '95 cayó en el aniversario exacto de la muerte de Ratzenberger, ocurrida el sábado en la clasificación. Los pilotos se pararon en un círculo sombrío antes de entrar a sus autos en la parrilla de salida antes de la carrera en un trazado que había sido modificado y ahora tenía dos nuevas chicanas entre la línea de salida y Tosa -incluyendo una en Tamburello, donde había muerto Senna.

Fans pay tribute to Ayrton Senna Photo by: Ercole Colombo The drivers stand on the grid, in remembrance a year after the deaths of Ayrton Senna and Roland Ratzenberger Photo by: Motorsport Images

El líder de los puntos, Michael Schumacher, que había logrado una triste victoria en el '94, comenzó desde la pole para Benetton tras superar a Berger en la sesión de clasificación por sólo 0s008.

"Creo que tenemos que temer a Ferrari aquí, así como a Williams, con Gerhard a sólo ocho milésimas de segundo", advirtió Schumacher antes de la salida.

David Coulthard se alineó en tercer lugar, por delante de su compañero de equipo Hill, quien dijo: "No me gusta ser cuarto en la parrilla, ¡pero eso me hará mejorar para mañana!" Alesi, que había liderado los entrenamientos extra que hubo para "familiarizarse" con la pista, comenzó en quinto lugar. El francés también fue el más veloz en el warm-yp de la mañana del domingo, que se llevó a cabo con pista mojada, por delante de Berger.

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, and Gerhard Berger, Ferrari 412T2 start on the front row of the grid Photo by: Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault, Gerhard Berger, Ferrari 412T2,, David Coulthard, Williams FW17 Renault, Damon Hill, Williams FW17 Renault, Jean Alesi, Ferrari 412T2,, Mika Hakkinen, McLaren MP4/10 Mercedes,, Eddie Irvine, Jordan 195 Peugeot, and Johnny Herbert, Benetton B195 Renault, at the start Photo by: Motorsport Images

La carrera comenzó en una pista húmeda, con Schumacher manteniendo la delantar con neumáticos de lluvia, por delante de Berger y los dos Williams.

Más atrás, Nigel Mansell regresaba a la F1 con McLaren y se había clasificado noveno, más de un segundo más lento que su compañero de equipo, Mika Hakkinen. El británico empezó con neumáticos lisos, y aunque otros que también hicieron esa elección tuvieron dificultades en las primeras vueltas, los que empezaron con neumáticos para lluvia pronto debieron pasar por los pits cuando la pista se secó.

Berger, quien casi es sacado de la carrera al intentar adelantar al rezagado Minardi de Luca Badoer en la chicana final, se detuvo en la quinta vuelta pero tuvo problemas para volver a salir debido al embrague. Mientras tanto, el líder Schumacher lograba evitar por poco a un Ligier que hacía un trompo antes de que él también se detuviera unas vueltas más tarde.

Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement Photo by: Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B195 Renault walks back to the pits after retirement Photo by: Motorsport Images

En su vuelta de salida de pits con neumáticos lisos, Schumacher hizo un trompo antes de la curva Piratella, y brevemente se elevó en el aire antes de chocar contra el muro de neumáticos a alta velocidad. El alemán logró salir ileso de un accidente fuerte.

"La salida fue buena y fui capaz de controlar a Berger aunque en el tráfico era un poco difícil", dijo Schumacher. "Después del cambio de neumáticos cuando salí de nuevo, sentí el auto un poco inestable en la parte trasera. No está claro por qué me salí y tendremos que investigar la razón. Iba rápido y me siento afortunado porque realmente pensé que me iba a lastimar".

Berger lidera ahora, alejado de Hill, mientras que Coulthard y Alesi luchaban con furia por el tercer puesto. Después de 11 vueltas al frente, Berger se detuvo nuevamente en pits y esta vez el problema en el embrague lo dejó parado, perdiendo muchos segundos mientras el auto volvía a arrancar. El austriaco perdía toda opción a la victoria.

Gerhard Berger, Ferrari 412T2 Photo by: Motorsport Images Damon Hill, Williams FW17 leads David Coulthard, Williams FW17 Photo by: Sutton Images



"En el warm-up hice una sola vuelta en mi auto en la que, a diferencia del auto de repuesto, había elegido una puesta a punto para seco", explicó Berger. "No me di cuenta de que la acción del embrague era muy dura. Decidí correr con este auto, ya que era obvio que la pista se secaría rápidamente, pero no había oportunidad de mejorar el embrague".

"No creo que hubiera podido ganar si no me hubiera detenido, porque a pesar de los progresos realizados todavía no estamos al mismo nivel que Williams, pero si me hubiera mantenido al frente después de la parada habría intentado al menos defender mi posición".

Hill ascendió al primer lugar, pero ahora tenía a Coulthard, que había ganado su temprana batalla con Alesi, encima de él. Pero Coulthard entonces hizo un trimpo en la nueva chicana de Villeneuve, y agravó este error al exceder el límite de velocidad en el pitlane cuando se detuvo por neumáticos nuevos y combustible: "Me pasé del límite", admitió. "Cambié a segunda velocidad y presioné el botón del limitador de revoluciones, luego tomó un tiempo para que todo se desacelerara".

David Coulthard, Williams FW17 Renault Photo by: Motorsport Images Jean Alesi, Ferrari 412T2 Photo by: Sutton Images

Coulthard volvió a la pista por delante de Alesi, con quien luchó una vez más, permitiendo a Hill extender lo que ya era una ventaja dominante. La infracción por exceso de velocidad de DC resultó en un stop & go de 10 segundos, pero también tuvo otro problema que lo llevó a una cuarta parada en boxes...

"Rompí el endplate del alerón delantero (durante el trompo) pero no me di cuenta de esto cuando entré en mi siguiente parada e hice todo el stint del medio corriendo dos segundos fuera del ritmo", dijo. "Entré a pits para cumplir mi penalización, pero no podíamos cambiar el alerón en ese momento y estaba gastando mucho los neumáticos".

Hill ganó por 18s5 sobre Alesi para tomar el liderazgo en el campeonato del mundo ya que Schumacher no anotó, con Berger en un muy distante tercer lugar, aunque marcó la vuelta más rápida en las últimas etapas para mantener a raya a Coulthard.

Race Winner Damon Hill, Williams FW17 Renault Photo by: Motorsport Images Jean Alesi, Ferrari, Damon Hill, Williams, Gerhard Berger, Ferrari Photo by: Motorsport Images

"Fue una carrera en la que necesité pensar mucho, usar toda mi habilidad táctica para tratar de leer la carrera", dijo Hill. "Fue bastante traicionero con las condiciones cambiantes, decidir cuándo entrar en boxes para los neumáticos lisos y tratar de pasar a los rezagados. Era muy fácil cometer un error hoy".

"Con toda honestidad, logré mantener fuera de mi mente que este es el lugar donde vimos momentos tan terribles el año pasado y pude seguir adelante con el trabajo. Sin embargo, creo que hoy fue una buena carrera y creo que Ayrton la habría aprobado".

Alesi, por su parte, estaba contento con el segundo lugar, pero furioso con la conducción de Coulthard durante su duelo, calificándolo de "ignorante". El francés echaba humo: "Perdí muchos segundos preciosos con Coulthard bloqueándome de manera incorrecta. No debes hacer zig-zag para evitar que alguien más rápido te adelante, especialmente en las primeras etapas de la carrera".

"En un momento Coulthard me golpeó para bloquearme, doblando ligeramente el brazo de la dirección. No quiero insinuar que David me impidió ganar. La diferencia con el ganador fue de hecho más grande que el tiempo que me hizo perder".

Nigel Mansell, McLaren on the grid Photo by: Ercole Colombo Nigel Mansell, McLaren MP4-10 Mercedes Photo by: Motorsport Images

Hakkinen y el Sauber de Heinz-Harald Frentzen completaron los puestos puntuables, mientras que Mansell terminó décimo en su regreso, habiendo parado por una nueva nariz y luego siendo golpeado por el Jordan de Eddie Irvine en un "malentendido".

"Me tranquilicé durante la carrera y me metí en los puntos", dijo Mansell. "Cuando el auto estaba equilibrado, hice unos tiempos respetables. Luego tuve una serie de incidentes, bastantes en realidad, y las cosas se pusieron un poco más difíciles".

Esa sería la última vez que Mansell terminaba un gran premio, ya que en el siguiente GP en España se retiró quejándose por las características de manejo del auto y luego abandonaría la F1, esta vez para siempre.

