Damon Hill finalmente entiende por qué Williams lo dejó ir tras ser campeón en 1996

En cuatro temporadas en Williams en los años 1990, Damon Hill vivió lo mejor y lo peor. Una trayectoria íntimamente ligada a su historia en la Fórmula 1, marcada por la trágica muerte de Ayrton Senna, por el deber de sucederlo como líder, por los duelos polémicos frente a Michael Schumacher, pero también por la consagración con el título mundial conquistado en 1996.

Ese año, al volante de un Williams-Renault convertido en la referencia de la parrilla, el piloto inglés fue puesto a prueba mentalmente cuando se enteró, en plena temporada, de que no sería retenido para 1997.

Frank Williams había elegido a Heinz-Harald Frentzen para reemplazarlo como compañero de Jacques Villeneuve, dejándolo sin volante por una decisión que Damon Hill no entendió durante mucho tiempo. Treinta años después, con perspectiva, el británico cree haber comprendido mejor el contexto de la época.

"Creo que en 1995 probablemente miraron lo que había pasado y se dijeron que había que pensar en el futuro", dice Damon Hill sobre los dirigentes de Williams, en una entrevista difundida por el sitio oficial de la F1. "Y con el tiempo, entendí que había un movimiento hacia Alemania en términos de mercado en la F1, debido a Michael [Schumacher]."

"Había grandes inversiones en televisión y Alemania se estaba convirtiendo en un mercado importante. Tener un piloto alemán era por tanto importante para el marketing de la F1... y la gente decía que Frentzen era tan bueno como Michael, al menos cuando estaban en resistencia [en Mercedes]."

"Así que creo que veían a Frentzen como una solución para el futuro, potencialmente también con motores BMW, lo que finalmente ocurrió [en 2000]."

Heinz-Harald Frentzen reemplazó a Damon Hill en 1997. Photo by: Motorsport Images

"Cuando Frank me anunció que iban a separarse de mí, me dijo: 'Tengo que pensar en el futuro del equipo.' Esa fue su respuesta, su excusa. Y yo le respondí: '¿No soy yo el futuro? ¿Por qué?' Investigué un poco años más tarde y creo que... el acercamiento a BMW era una estrategia, y creo que un piloto alemán era esencial para ello."

"Pero en el fondo, no importaba lo que hubiera hecho en 1996. Frank ya había contratado a dos pilotos para 1997. Así que ya no había sitio a bordo."

Con el campeonato ganado unas semanas más tarde, Damon Hill encontró refugio en Arrows, donde se llevó consigo el número 1 de campeón del mundo. El episodio sigue marcado por una victoria inesperada que estuvo muy cerca de conseguir en el Gran Premio de Hungría de 1997. Un año más tarde, fue en Spa-Francorchamps donde firmó su último triunfo en la Fórmula 1, con Jordan, antes de colgar el casco a finales de 1999.

Ironías del destino, Heinz-Harald Frentzen finalmente dejó Williams ya en 1999 para unirse a Jordan junto a... Damon Hill. Aunque se marchó antes de la llegada de BMW a Grove, la alianza entre la escudería inglesa y el motorista bávaro sí giró en torno a otro piloto alemán, Ralf Schumacher.

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