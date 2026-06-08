Por qué la magia de Mónaco sigue muy viva en la F1 2026

No te aburriremos con los tópicos y clichés habituales sobre Mónaco, pero la época en que las calles de Montecarlo eran lo bastante grandes para las carreras de grandes premios quedó atrás hace mucho, tanto en términos del espectáculo en pista como de las hordas de invitados, cada vez mayores, que dificultan la vida al personal que intenta hacer su trabajo.

Hay muchas razones prácticas por las que Mónaco no debería funcionar, y muchas razones comerciales por las que sí. Pero, mientras continúan las conversaciones sobre el ajuste fino de la normativa de 2026, ver los coches reales junto a la pista también ofreció un bienvenido recordatorio de la razón de ser de Mónaco en el calendario de 24 carreras.

En ningún otro lugar puedes estar tan cerca de los coches como en las estrechas calles de la reluciente ciudad turística, lo que proporciona una visión privilegiada de a qué se enfrentan realmente los pilotos.

Recorriendo el callejón peatonal detrás de Portier, nos abrimos paso entre residentes que sorben despreocupadamente sus linguine alle vongole mientras prestan poca atención a la FP1 en la televisión detrás de ellos. Sin embargo, subir las escaleras hasta Mirabeau merece la pena, porque allí realmente puedes observar cómo los coches van sobre tres ruedas a medida que el interior de la pista se desploma. Rozando casi las barreras, los pilotos hacen girar sus coches alrededor de la horquilla del Fairmont antes de usar el pavimento para ayudarles a girar hacia el famoso túnel.

Detalle del circuito de Mónaco Photo by: Filip Cleeren

La fórmula actual de motores puede ser mucho más silenciosa que en tiempos pasados, pero al caminar por el claustrofóbico túnel no hay forma de escapar al rugido reverberante de las unidades de potencia V6. Franco Colapinto, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, todos exprimiendo sus 1000 caballos en la curva ciega en rápida sucesión. Una muestra visceral, casi vulgar, de poder.

Bajamos a la Nouvelle Chicane mientras los coches emergen de las alargadas sombras del túnel. Aquí es donde la decoración conmemorativa de McLaren, que sobre el papel no impresionó, realmente cobra vida, con sus tonos naranja metálico brillando bajo el sol de verano.

De pie en el estrecho muelle que separa la pista de un conjunto de yates de lujo, la cerrada chicane es uno de los puntos donde la generación de coches de 2026 parece visiblemente más viva que sus predecesores, con los artefactos ligeramente más pequeños y ligeros zigzagueando alrededor de los altos pianos.

Detalle del circuito de Mónaco Photo by: Filip Cleeren

Como demostraría el Gabriel Bortoleto de Audi en la clasificación, nada que no sea una precisión absoluta es suficiente, ya que el más mínimo toque con las barreras puede causar consecuencias catastróficas.

Pero a partir de ahí no se vuelve más fácil, con otra curva ciega por Tabac que conduce hacia la imponente sección de la piscina, que es la última parcela inmobiliaria de Mónaco que se ha convertido en hogar de marcas de patrocinadores de lujo.

De algún modo, estar en el exterior del primer giro a fondo se siente extraño, como si nuestra mente inconsciente nos dijera que los rápidos cambios de dirección que hacen los coches no deberían ser físicamente posibles.

Detalle del circuito de Mónaco Photo by: Filip Cleeren

Conduce a Rascasse y Anthony Noghes y a la curva recta de meta, que es solo un brevísimo respiro antes de que la complicada Sainte Devote y la serpenteante subida hacia el opulento casino vuelvan a exigir máxima concentración.

"Viene con adrenalina, con estrés", dijo un radiante Pierre Gasly cuando le pedimos que describiera cómo es realmente clavar esa vuelta perfecta de clasificación que le metió en la Q3, una sensación que los simples mortales nunca experimentarán. "Hay mucho en juego porque en realidad no estás jugando con el piano o los límites de pista. Estás jugando con muros. Simplemente intentas frenar ese metro más tarde, aplicar un poco más de potencia, aprovechar el par de centímetros de margen que tienes a la salida con el muro. Todavía sigo acelerado, todavía lleno de adrenalina."

Ni por un momento se nos han pasado por la cabeza las fórmulas de motor ni el super clipping ni la gestión de baterías.

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puede que haya más problemas por delante para esta generación de coches, como demostraron las duras críticas de Fernando Alonso y Lando Norris después de la clasificación. Muchas de sus extrañas peculiaridades de conducción siguen atrapadas dentro de los confines del cockpit, aunque no sean visibles a simple vista.

Pero después de semanas y meses hablando, escribiendo y leyendo sobre esta normativa, fue refrescante que todo ese ruido quedara ahogado por el visceral sonido del motor.

La experiencia junto a la pista en Mónaco fue un grato recordatorio de por qué estamos donde estamos. De por qué Mónaco sigue teniendo un lugar en el calendario pese a todos sus muchos defectos. De por qué los pilotos son tan excepcionalmente buenos en lo que hacen.

Por qué Charles Leclerc disfrutaba viendo a su héroe de la infancia Michael Schumacher arrasar por las calles vestido de rojo, con la esperanza de emular algún día al gran alemán. Y por qué hacerlo en 2024, ganando su carrera de casa por primera vez, provocó una respuesta tan emotiva.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La mejor parte de la experiencia junto a la pista en Mónaco es que no necesitas una privilegiada acreditación de prensa para acercarte a la acción, ya que tú también estás encima de la acción como espectador.

Pasar el viernes allí fue un remedio bienvenido para un aficionado de la F1 desencantado. Durante una hora, todo estuvo bien en el mundo.