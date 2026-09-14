Por qué McLaren no culpará a dirección de carrera de F1 por haber perdido la victoria en España

Tras clasificarse en la pole position con una vuelta espectacular el sábado, la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1 parecía asegurada para Lando Norris, hasta que un coche de seguridad virtual en el momento menos oportuno le costó la oportunidad de ganar.

Sin embargo, McLaren afirma que no culpará a la dirección de carrera por la mala suerte que sufrió el domingo.

La propia naturaleza del circuito de Madrid hacía que una buena salida desde la pole aumentara considerablemente las posibilidades de victoria de Norris, ya que resultó increíblemente difícil para los monoplazas de F1, F2 e incluso F3 adelantar en condiciones de carrera.

Lee también: Fórmula 1 El GP de España de F1 promete cambios en el circuito Madring tras las críticas recibidas

Y, aprovechando el aire limpio, el británico se puso en cabeza por delante de Kimi Antonelli y Max Verstappen tras tan solo unas pocas vueltas. Sin embargo, todo cambió cuando fallaron los frenos del Aston Martinde Lance Stroll, de l , y se vio obligado a detenerse a un lado de la pista, lo que provocó la salida del coche de seguridad virtual.

El momento en que se produjo el incidente afectó gravemente a la carrera de Norris, ya que había pasado la entrada a boxes cuando se activó inicialmente el coche de seguridad virtual y la pista volvió a estar libre para correr cuando había completado otra vuelta para entrar en boxes. Sus rivales, por su parte, aprovecharon al máximo la interrupción y pararon para cambiar de neumáticos, lo que, según Norris, le hizo perder unos 20 segundos en la carrera.

Este contratiempo llevó a algunos a cuestionar la normativa relativa a los coches de seguridad y los VSC, y a plantearse qué se puede hacer para garantizar que nadie se vea en ventaja o en desventaja cuando se activan.

Andrea Stella reconoció que la dirección de carrera no debería establecer las normas relativas al coche de seguridad Foto de: Ryan Pierse / Getty Images

Sin embargo, el jefe de McLaren, Andrea Stella, cree que tales consideraciones no deberían influir en la dirección de carrera de un Gran Premio.

"Al igual que en todas las ocasiones en las que el momento o la duración de un coche de seguridad o de un coche de seguridad virtual tienen una gran influencia en una carrera, tenemos la oportunidad de revisar si podemos hacer las cosas de otra manera", afirmó tras la carrera.

"Pero esto no es competencia del director de carrera. El director de carrera aplica las directrices y el reglamento en el momento de la carrera que está dirigiendo. Y creo que, cuando se da una situación como la que provocó la activación del coche de seguridad virtual, la atención del director de carrera —y con razón— se centra en cuándo se dan las condiciones para activar el coche de seguridad virtual y cuándo se dan para desactivarlo. No creo que se fije en lo que está pasando en la carrera. Sería una gran distracción".

"Dejémoslo en manos de los dioses"

Stella afirmó que el equipo "no tenía absolutamente ningún comentario" sobre la dirección de carrera del GP de España, y añadió que habían "hecho un buen trabajo según las circunstancias". Sin embargo, admitió que había margen para una "reflexión más amplia" sobre la adopción de medidas para "mantener una mayor equidad" en incidentes similares.

"Yo mismo estoy desconcertado sobre qué es lo correcto", continuó Stella. "¿Es correcto dar una duración suficiente para que todos estén sujetos a las mismas condiciones de pista? De modo que, por ejemplo, el coche de seguridad virtual dure al menos una vuelta completa. ¿O simplemente hay que dejarlo en manos de los dioses? Y a veces tienes suerte, a veces no. Yo mismo no estoy seguro.

"Pero, en general, hay un lugar adecuado para mantener este tipo de conversación, que es el Comité Asesor de Estrategia, el famoso SAC. Y este es un tema que podría añadirse al orden del día y debatirse allí. Pero si se trata de un cambio, tendrá que pasar por el SAC, luego por la Comisión de F1, y en algún momento tendremos que modificarlo en el Reglamento Deportivo".

Lando Norris salió perdiendo frente a Kimi Antonelli en España

Esto, según Stella, sería un "proceso relativamente largo", lo que significa que no cabe esperar que el cambio se produzca a corto plazo. En cualquier caso, Norris admitió que, aunque en esta ocasión salió perdiendo debido al momento en que se activó el VSC, otros han salido perdiendo en circunstancias similares —y él también se ha beneficiado en otras ocasiones—.

"Fui el único, el único de toda la parrilla que no tuvo la oportunidad de hacer la parada en boxes", declaró Norris en la rueda de prensa posterior a la carrera. "Es una pena. Ha ocurrido en otras carreras y ha habido muchas ocasiones en las que me he beneficiado de ello en el pasado, y otras en las que he salido perjudicado.

"Así son las carreras, pero nunca cuando se lucha por la victoria. Así que creo que probablemente sea una de las primeras veces que se ha perdido una victoria simplemente por eso".

Lee también: Fórmula 1 La historia paso a paso del momento en que Norris perdió la victoria en España bajo el VSC