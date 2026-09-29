Tras nueve años de ausencia, desde aquel lejano 2016 que supuso un giro tan marcado como inesperado en la lucha por el mundial de aquella temporada, con el abandono de Lewis Hamilton debido a un fallo de la unidad de potencia, Sepang vuelve por fin a ocupar una plaza en el calendario mundial.

Lo hace de una manera especial, al acoger el Gran Premio de Baréin, lo que permitirá recuperar uno de los Grandes Premios inicialmente aplazados en abril. Más allá de recuperar un Gran Premio, la buena noticia es, sobre todo, el regreso de Sepang, uno de los circuitos más bonitos de los últimos treinta años en el calendario antes de su desaparición tras 2016.

Para los equipos y los pilotos será un reto complejo, precisamente porque la última prueba se disputó en una era técnica muy alejada de la actual, con monoplazas y neumáticos muy diferentes a los de hoy. Desde el punto de vista de los neumáticos, Sepang genera niveles de energía medios, situándose en un rango de exigencia comparable al de Spa-Francorchamps y Shanghái.

Circuito de Sepang, vista aérea Foto de: Sutton Images

Sin embargo, las temperaturas ambientales y del asfalto, a menudo muy elevadas, hacen que el desgaste térmico sea una variable crucial en la gestión de los neumáticos. Para esta semana existe riesgo de lluvia, algo casi habitual en Malasia dadas las fuertes precipitaciones, pero si el cielo no estuviera nublado, no debería sorprender ver una pista muy caliente que influirá en el desgaste.

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Pirelli ha elegido el trío C2, C3 y C4, es decir, el conjunto central y más versátil. Una selección ligeramente más agresiva que el trío más duro, que habría representado la opción más conservadora a la luz de las características del circuito y de las temperaturas. No obstante, el objetivo es ampliar las posibilidades en cuanto a estrategias y reducir la diferencia de rendimiento entre la parada única y la doble, creando un abanico de opciones más amplio para los equipos.

Más allá del trazado de la pista, con numerosas zonas de tracción y algunas curvas rápidas que someten a gran esfuerzo el tren trasero, el otro aspecto a tener en cuenta se refiere a las características del asfalto, abrasivo, con una rugosidad comparable a la de Baréin, aunque con peculiaridades propias. El de Sakhir es uno de los circuitos con el asfalto más abrasivo de todo el calendario, ya que en sus más de veinte años de historia nunca se ha cambiado.

Probablemente, el agarre será limitado el viernes, pero la evolución del circuito debería ser notable, con un aumento progresivo del agarre a medida que el caucho se vaya depositando sobre el asfalto. Una de las principales dificultades será la gestión térmica de ambos ejes, un aspecto que, históricamente, siempre ha influido en el rendimiento en Malasia.

Lluvia sobre los neumáticos Pirelli: ¿serán los protagonistas este fin de semana? Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El circuito ha sido objeto de varias modificaciones en los últimos años. En 2023 se repavimentó el tramo entre las curvas 6 y 12, y se realizaron obras adicionales en la curva 9. Evidentemente, antes de salir a la pista, Pirelli envió a algunos de sus técnicos directamente al lugar para analizar el trazado, sobre todo porque los últimos datos históricos se remontan ya a hace diez años en lo que respecta a la Fórmula 1.

Sin embargo, los análisis realizados por los técnicos de Pirelli hace unas semanas indican que las características generales de la superficie siguen siendo muy similares a las de 2017. Más recientemente, a partir de septiembre, se han llevado a cabo operaciones de nivelación y limpieza del asfalto para eliminar irregularidades y mejorar las condiciones de cara al fin de semana de carrera, lo que permitirá a los monoplazas rodar con una suspensión más baja.

Uno de los factores más delicados será la escasez de datos. Aunque se trata de un circuito histórico, ningún equipo dispone de referencias realmente útiles con los monoplazas de la generación actual. Por lo tanto, los entrenamientos libres del viernes cobrarán mayor importancia de lo habitual: los pilotos tendrán que recuperar el tacto con un trazado que hasta ahora solo han afrontado en el simulador, mientras que los equipos deberán encontrar rápidamente el equilibrio adecuado y comprender el comportamiento de los neumáticos.

El regreso de la Fórmula 1 a Kuala Lumpur, por tanto, no será solo un viaje al pasado, sino un nuevo reto, lleno de incógnitas y con un potencial estratégico especialmente interesante.