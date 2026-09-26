Cinco conclusiones rápidas del GP de Azerbaiyán de F1 2026

Russell aprovecha su oportunidad para recortar la distancia

Bueno, no exageremos nada. No hay una lucha por el campeonato como tal, y la victoria de George Russell en Bakú no aumentó realmente sus opciones de forma drástica. De un uno por ciento a alrededor de dos, probablemente, pero poco más.

Aun así, hay que decirlo: bien hecho. Dada la ventaja que Mercedes tenía sobre la oposición, seguiría siendo excesivo entusiasmarse demasiado, y fue sin duda un poco extraño escuchar que le preguntaran a Russell durante la rueda de prensa del viernes si su remontada en el campeonato podía empezar ahora.

Pero quizá fue el fin de semana más convincente de Russell en lo que va de año, salvo Australia, aunque Kimi Antonelli no tuvo realmente la oportunidad de mostrar lo que podía hacer debido a su propio error en la Q1.

Russell hizo lo que tenía que hacer. Puso el coche en la pole con una ventaja enorme, la convirtió en victoria y aprovechó al máximo un raro mal día de su normalmente impecable compañero de equipo.

¿Demuestra eso que Russell todavía puede ganar el título este año? Quizá no. ¿Pero como recordatorio oportuno de que no es lento y no merece ser descartado por completo? Sin duda.

- Oleg Karpov

Hadjar demuestra por qué Red Bull lo eligió como compañero de equipo de Verstappen a largo plazo

El lugar de Isack Hadjar en Red Bull nunca estuvo en duda mientras estuvo fuera por una lesión de muñeca, pero cuando el piloto francés recibió una ampliación de contrato en vísperas de su regreso a la F1 sí que levantó algunas cejas. ¿De dónde venía este voto de confianza?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Rebobinemos. Hadjar hizo exactamente lo que Red Bull lo contrató para hacer; clasificó en un impresionante cuarto lugar para estar en plena acción después de que Max Verstappen sufriera sus contratiempos mecánicos, y Hadjar lo remató jugando en equipo en la carrera.

Tras ceder una posición prometedora al inicio de la carrera a su compañero de equipo, Hadjar actuó como escudero —e incluso pidió a Verstappen que se diera prisa—, algo que no ocurría desde los primeros años de Sergio Pérez en Red Bull.

Gestionar dos resalidas tras coche de seguridad y forzar a Oscar Piastri a cometer un error hizo que Hadjar siguiera a Verstappen hasta el podio para completar una carrera de regreso muy impresionante y demostrar por qué es piloto de Red Bull.

- Haydn Cobb

Williams promete más de lo que cumple con la especificación B

Williams depositó muchas esperanzas en su largamente esperada especificación B del FW48 en Bakú, que incluía un chasis completamente nuevo y más ligero y un suelo rediseñado. Antes del evento, el equipo rebajó las expectativas, viendo la actualización como un peldaño hacia cosas mejores en 2027 más que como un salto revolucionario.

El fin de semana de Azerbaiyán lo confirmó, aunque fue revitalizante para Williams volver a estar en la pelea en la zona media, lo que permitió a Carlos Sainz avanzar a la Q3. Pero con el circuito urbano de alta velocidad pareciendo favorecer los puntos fuertes naturales del equipo con motor Mercedes, seguir estando lejos de los puntos el sábado se siente como una oportunidad perdida. Cabe preguntarse si las curvas de mayor carga aerodinámica de Malasia y Singapur serán igual de favorables para el FW48. El veredicto aún está pendiente.

- Fil Cleeren

Gol en contra en Alpine mientras Colapinto comete su primer gran error de 2026

Alpine parecía encaminado a asegurar otro resultado sólido como el mejor del resto por tercer fin de semana de carrera consecutivo, con ambos pilotos en camino de sumar puntos. Pero Bakú volvió a mostrar lo rápido que pueden cambiar las cosas en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, Alpine, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Franco Colapinto llegó demasiado rápido a la curva 1 en la resalida tras el periodo de Safety Car provocado por el accidente de Alex Albon, golpeando a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien a su vez hizo contacto con el McLaren de Lando Norris.

El argentino se apresuró a disculparse con Gasly y con todo el equipo Alpine por lo que fue un error claro y costoso, llegado en un momento en el que el equipo está inmerso en una apretada batalla con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores.

Tras la tensión entre Gasly y Colapinto al final de la carrera anterior en Madrid, seguida de los abusos en línea dirigidos al francés, valdrá la pena observar cómo Alpine maneja la situación, tanto internamente como públicamente.

- Federico Faturos

Checo Pérez muestra su clase en circuitos urbanos

Sergio Pérez fue un notable P13 en la segunda sesión de entrenamientos del jueves, y un segundo por vuelta más rápido que su igualmente experimentado compañero de equipo Valtteri Bottas. El finlandés tuvo un suelo y amortiguadores nuevos para la clasificación, que describió como transformadores, pero en la carrera Pérez simplemente se alejó de él a razón de entre uno y dos segundos por vuelta.

Pérez tiene una habilidad asombrosa en los trazados urbanos, pulcro y preciso, muy capaz de llevar el eje trasero a un deslizamiento sin llevarlo contra el muro. Hace tiempo que domó la rebeldía de estilo que caracterizó su primera temporada en la F1; ahora es el arquetípico ‘susurrador de neumáticos’.

Este redactor recibió una invitación inesperada para ver la FP2 desde el garaje de Cadillac, y naturalmente se colocó en el lado de Pérez. Su pilotaje aquí fue incluso instructivo para el equipo; en un momento dado, el ingeniero de carrera Carlo Pasetti le preguntó por lo que le pareció una forma de frenada inusual en la curva 1.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

“Estilo Bakú”, respondió Pérez, guardando algunos secretos en su caja.

En la carrera siguió de cerca a los Audi al principio, abriendo una brecha de más de 20s con su compañero de equipo. El caos del Safety Car le brindó brevemente la oportunidad de arrebatar la P13 a coches más rápidos antes de que Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri lo adelantaran.

La P15 fue escasa recompensa para otra actuación con mucha clase, y probablemente pasó desapercibida para muchos aficionados, ya que la atención se centró en la batalla al frente entre George Russell y Max Verstappen. Pero la enorme diferencia con Bottas antes del accidente del finlandés en la última vuelta habrá levantado cejas en el muro de boxes de Cadillac…

- Stuart Codling