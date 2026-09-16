¿Es una buena idea una carrera sprint de F1 en Mónaco o es una locura? Nuestros redactores opinan

La F1 llevaba tiempo planeando aumentar el número de sprints más allá de los seis fines de semana actuales al año porque este formato permite a los promotores ofrecer a sus clientes de pago más acción en pista que realmente cuenta, lo que convierte un fin de semana de sprint en una propuesta atractiva por la que merece la pena rascarse el bolsillo. Las cifras demuestran que los aficionados también siguen las carreras con más frecuencia que las sesiones de entrenamientos libres, que carecen de importancia, aunque el formato de carrera corta en sí mismo reciba críticas dispares.

¿Ha ido la F1 demasiado lejos al aplicar el formato de sprint al circuito procesional de Mónaco? Nuestros redactores dan su veredicto.

Dos sesiones de clasificación alteran el ADN de los preparativos del fin de semana de Mónaco — , Ronald Vording

Tengo que admitir que sigo sin ser un gran partidario del formato sprint, aunque quizá sea un opositor algo menos acérrimo de lo que era hace unos años. Supongo que uno se acostumbra a todo, aunque, si pudiera elegir, seguiría prefiriendo un fin de semana de carrera tradicional —en parte también por el flujo de trabajo de los medios escritos en el circuito—.

No obstante, las ventajas comerciales de los fines de semana de sprint son evidentes. Los viernes y sábados resultan más atractivos para los promotores, ya que quienes compran una entrada disfrutan de más acción con sesiones que realmente cuentan. Por supuesto, la dirección de la F1 afirma que se basa en datos que demuestran lo mucho que les gusta a los aficionados, pero todo el mundo sabe que eso no cuenta toda la historia.

Una carrera sprint en Mónaco no parece comercialmente necesaria, pero, en ese sentido, es importante recordar que un fin de semana de carreras sprint no consiste solo en celebrar dos carreras. Lógicamente, el formato también implica dos sesiones de clasificación, y eso es precisamente lo que inclinó la balanza a favor de Mónaco. En ese sentido, el año que viene disfrutaremos dos veces de lo mejor que Mónaco tiene para ofrecer.

"Suena bien", podrías decir, ya que la clasificación en Mónaco siempre mantiene a los aficionados en vilo. Pero le quita parte del encanto al fin de semana de Mónaco. Al fin y al cabo, el fin de semana de carrera de Mónaco se basa en la progresiva escalada hacia el momento culminante absoluto, uno de los mejores momentos de la temporada de F1. Se trata de ver cómo los pilotos se acercan un poco más a los muros con cada sesión de entrenamientos antes de ese momento culminante del sábado por la tarde.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Erik Junius

Esto último también se aprecia claramente al pasear junto a la pista —algo que no tiene parangón en Mónaco—. Mientras que los pilotos dejan deliberadamente un margen de seguridad durante la primera sesión de entrenamientos, un día después —hacia el final de la FP3— se les ve cada vez más buscando el límite en lugares como Piscine y Tabac. Es un coqueteo con el riesgo, un acto de equilibrio entre ganar confianza y querer demasiado, demasiado pronto. Y es un acto de equilibrio que puede salir mal: solo hay que preguntarle a Max Verstappen, que sufrió un accidente durante la última sesión de entrenamientos en 2018 y tuvo que perderse la clasificación con un coche con el que podría haber ganado la carrera.

Ir construyendo el fin de semana de Mónaco sesión a sesión, con ese momento álgido el sábado, es todo un arte para los pilotos y un placer de ver. Y es precisamente esa dinámica la que ahora está cambiando. El año que viene, la preparación de cara a la clasificación habitual será completamente diferente debido a la carrera sprint de la mañana, lo que además plantea la cuestión de cuánto riesgo estarán dispuestos a asumir los pilotos, dado que la tarde del sábado es fundamental para el resultado del fin de semana.

Sin duda, las dos sesiones de clasificación en Mónaco serán espectaculares, pero esto cambia el ADN del fin de semana de Mónaco y la forma en que los pilotos lo preparan —y no estoy seguro de que el purista que hay en mí necesitara necesariamente que eso cambiara—.

La F1 podría ser más atrevida con su formato de carrera sprint y plantearse las parrillas invertidas — , Oleg Karpov

Elaborar un calendario de F1 no es una tarea trivial y, aunque en el mundo actual es habitual criticar a los responsables, la verdad es que están haciendo un trabajo bastante decente. El calendario de la Fórmula 1 es una buena mezcla de circuitos históricos —con lugares como Monza, Spa y Mónaco que siguen teniendo su lugar— y otros nuevos y únicos como Las Vegas y Miami, ya que el campeonato mundial hace todo lo posible por aprovechar su crecimiento en Estados Unidos.

Madrid también fue un buen paso, con la idea de un circuito urbano en una de las capitales europeas, y es una pena que el propio circuito no estuviera a la altura de las expectativas. Pero si los organizadores locales se esfuerzan de verdad por resolver el problema de los adelantamientos, aún puede ser un éxito en el futuro.

El Gran Premio de Canadá también acogerá un fin de semana de carreras sprint en 2027 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

En general, el calendario de 2027 está bien elaborado, y además no tiene mucho sentido quejarse del número de carreras, que ha aumentado en comparación con un pasado no muy lejano. Pero, como negocio de entretenimiento global que compite con otros grandes eventos deportivos, este paso es inevitable. Al igual que, probablemente, lo sea un nuevo aumento del número de carreras.

Aunque entiendo que el plan debe de ser aumentar aún más el número de carreras sprint —y, potencialmente, que cada Gran Premio cuente con una—, persisten las dudas sobre si el formato es el adecuado. Y, al menos a mí, me parece que la F1 podría ser un poco más atrevida al respecto, ofreciendo algo diferente a un "mini-Gran Premio" que se encaja en el calendario de un evento más grande. En esencia, tal y como está ahora, simplemente no ofrece mucho más que un pequeño adelanto de lo que estamos a punto de ver en el evento principal.

Ese formato también garantiza que quienes más puntos están sumando tengan otra oportunidad de sumar aún más, aumentando la distancia con respecto al resto del pelotón; así que, ¿por qué no centrar esa prueba en los equipos más pequeños y darles una oportunidad? Sí, lo has adivinado, me refiero a las parrillas invertidas; y, en mi opinión, al menos se podría considerar la posibilidad de darle la vuelta al formato, eliminando por completo la clasificación adicional y permitiendo que la parrilla se forme según el orden del campeonato, pero a la inversa.

Veríamos a los pilotos de Cadillac y Williams intentando arañar unos cuantos puntos más en esas carreras, y eso sin duda añadiría otro elemento de intriga: ¿cuántas posiciones pueden ganar aún los líderes del campeonato, saliendo desde la parte de atrás?

¿Artificial? Sin duda. Pero que haya vehículos diseñados específicamente para este fin circulando por los circuitos tampoco es muy natural, para empezar. Eso no afectaría al formato del Gran Premio en sí, ya que los puntos más importantes seguirían otorgándose en la carrera principal, pero al menos ofrecería algo diferente, con un elemento de intriga completamente nuevo.

El calendario de la F1 para 2027 no hace más que demostrar que el formato de sprint necesita una reorganización

Hace algún tiempo escribí una columna para la web hermana Autosport en la que defendía una renovación del formato de las carreras sprint, y ver los 10 circuitos seleccionados para una carrera sprint en 2027 no ha hecho más que reforzar esa idea en mi mente.

En definitiva, si se van a ofrecer 10 carreras sprint al año, estas deben tener un carácter diferente al del Gran Premio principal. La variabilidad estratégica es el principal motor de la acción en pista y de los adelantamientos, y una carrera corta sin paradas en boxes ofrece muy poco de ello.

¿Por qué no probar una sesión de clasificación de una sola vuelta en los fines de semana de sprint y disputarla según el orden del campeonato? Eso significa que, tal y como están las cosas, Kimi Antonelli saldría primero cuando las condiciones de la pista no fueran las mejores, y los Aston Martin y los Cadillac saldrían los últimos.

No es tan artificial como una solución de parrilla invertida en toda regla, a la que me opongo rotundamente por razones deportivas. Pero es una forma más suave de añadir emoción, al tiempo que sigue permitiendo a los pilotos y a los equipos marcar la diferencia. Y el formato solo se aplicaría a la parrilla de la carrera sprint, conservando la pureza del Gran Premio propiamente dicho.

¿Podría un formato de clasificación de una sola vuelta ayudar a que las carreras sprint de la F1 destaquen? Foto de: Russell Batchelor / Motorsport Images

En lo que respecta a Mónaco, a mí me da la sensación de que la F1 está ondeando la bandera blanca en el Gran Premio como carrera de motor, en lugar de como un desfile glorificado. Está claro que el Gran Premio de Mónaco no va a desaparecer, y que el circuito también se mantendrá tal y como está a largo plazo, dadas las limitaciones logísticas.

El desastroso experimento de las dos paradas de 2025 no funcionó, por lo que da la sensación de que los responsables de la F1 simplemente han renunciado a que el Gran Premio funcione y, en su lugar, se están decantando por lo que Mónaco hace mejor: ofrecer dos sesiones de clasificación en lugar de una.

Es comprensible desde el punto de vista promocional, pero si simplemente aceptamos de antemano que algunas carreras de la F1 van a ser un fracaso, entonces da la sensación de que algo va fundamentalmente mal.

¿Es buena idea añadir más carreras sprint? ¿Y cómo podría la F1 mejorar el formato? Da tu opinión a continuación.