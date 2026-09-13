Así queda el campeonato de la F1 tras el GP de España 2026: Antonelli se aleja y Colapinto suma fuerte
Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores tras la 14.ª prueba de la temporada, en Madrid.
Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
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Una carrera en Madrid complicada para los adelantamientos y donde todo se decidió en las paradas de pits para Andrea Kimi Antonelli quien se llevó la victoria tras un error de McLaren en la zona de los boxes dejando a Lando Norris en la tercera posición.
Antonelli aumenta su liderato a casi 80 puntos sobre un George Russell que, aprovechando el abandono de Lewis Hamilton, amplía su ventaja en la posición 2 del campeonato.
Franco Colapinto volvió a sumar puntos tras un gran trabajo en la estrategia y superando a Pierre Gasly.
Campeonato de Pilotos
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|292
|2
|G. RussellMercedes
|211
|3
|L. HamiltonFerrari
|191
|4
|L. NorrisMcLaren
|186
|5
|C. LeclercFerrari
|167
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|145
|7
|O. PiastriMcLaren
|120
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|71
|9
|L. LawsonRB
|59
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|11
|A. LindbladRB
|31
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|13
|O. BearmanHaas F1
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|N. HulkenbergAudi
|7
|16
|C. SainzWilliams
|6
|17
|A. AlbonWilliams
|5
|18
|E. OconHaas F1
|3
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|3
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|22
|V. BottasCadillac
|23
|S. PérezCadillac
Campeonato de Constructores
Equipos
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|503
|2
|Ferrari
|358
|3
|McLaren
|306
|4
|Red Bull Racing
|230
|5
|RB
|77
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas F1
|21
|8
|Audi
|17
|9
|Williams
|11
|10
|Aston Martin Racing
|3
|11
|Cadillac
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