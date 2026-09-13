Una carrera en Madrid complicada para los adelantamientos y donde todo se decidió en las paradas de pits para Andrea Kimi Antonelli quien se llevó la victoria tras un error de McLaren en la zona de los boxes dejando a Lando Norris en la tercera posición.

Antonelli aumenta su liderato a casi 80 puntos sobre un George Russell que, aprovechando el abandono de Lewis Hamilton, amplía su ventaja en la posición 2 del campeonato.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos tras un gran trabajo en la estrategia y superando a Pierre Gasly.

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