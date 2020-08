El sólido regreso de Pérez "no sorprende" a Racing Point

Szafnauer también confía en que el equipo de Silverstone puede mostrar un rendimiento mucho más fuerte en el GP de España de lo que lo ha hecho últimamente, habiendo tenido problemas para respaldar los domingos su ritmo de clasificación.

Después de estar ausente en ambos eventos de Silverstone, Pérez fue declarado apto para competir en Barcelona, donde se clasificó cuarto, un lugar por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll.

"No, no estoy realmente sorprendido", dijo Szafnauer cuando se le preguntó sobre el estado de forma del mexicano. "Él se sintió bien durante casi todo el tiempo".

"Creo que un día le dolió la cabeza. Y no podía entender por qué no estuvo en la última carrera, por ejemplo, porque incluso estaba haciendo ejercicio en su departamento mientras estaba en cuarentena. Así que se mantenía en forma y se sentía muy bien".

"No quiero llamarlo asintomático, pero estuvo bastante cerca, porque sólo tuvo los síntomas del dolor de cabeza por un día. Y no sé, si no tenía el virus, ¿habría tenido el dolor de cabeza ese día de todos modos?"

"Pero no me sorprende. Él también se sentía bien, y también hay que recordar que los pilotos conducen en esta pista muy a menudo. La conocen como la palma de su mano".

Después de luchar para tener un ritmo de carrera consistente en los últimos grandes premios, Racing Point tomó la decisión de centrarse en el trabajo de los neumáticos para el domingo durante la mayor parte del fin de semana de Barcelona, y los autos no se destacaron en los tiempos hasta que importó en la clasificación.

"Definitivamente estamos aprendiendo más", dijo Szafnauer. "Tienes que recordar que acumulamos muchos datos probando aquí en el invierno también, así que los pilotos conocen esta pista bastante bien. Sabemos cómo se comporta el coche por aquí".

"La única cosa en la que queríamos trabajar era en la diferencia en el clima, cuando estuvimos aquí la última vez no hacía este calor ni por cerca, las temperaturas de la pista eran muy diferentes, y eso puede tener un impacto significativo en los neumáticos. Así que queríamos asegurarnos de que todo el fin de semana nos centráramos en entender los neumáticos".

Al preguntarle si esperaba una carrera aburrida en España, Szafnauer dijo que estaría feliz de ver que sus autos terminen donde se clasificaron.

"Tenemos que recordar que estamos aquí por los aficionados. Así que espero que la carrera sea entretenida para ellos. Pero desde nuestra perspectiva, si te refieres a aburrida, terminar cuarto, quinto, donde empezamos, entonces que sea aburrida, pero espero que sea emocionante para los aficionados".

"Somos un equipo que en el pasado solía terminar mejor de lo que clasificamos. Y no hemos estado haciendo eso en las últimas dos carreras. Así que pasamos mucho tiempo este fin de semana asegurándonos de tener un buen coche de carreras y con la esperanza de poder terminar de nuevo mejor de lo que clasificamos".

"Así que ese es nuestro objetivo. Y para poder hacerlo, tenemos que luchar por Max Verstappen. No estoy seguro de que eso sea posible, pero haremos lo mejor".

Repasa las fotos de Sergio Pérez en el GP de España:

Galería Lista Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 1 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 2 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 3 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los monoplazas de Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, en Parc Ferme 4 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35 5 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Un inspector de la FIA empuja el monoplaza de Sergio Pérez, Racing Point RP20 en Parc Ferme 6 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point y Sergio Pérez, Racing Point 7 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los monoplazas de Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20, in Parc Ferme after Qualifying 8 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 9 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 10 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 11 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 12 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 14 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 15 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 16 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 17 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 18 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 19 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 20 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 21 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 22 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 23 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 24 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 25 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 26 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 27 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 28 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 29 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 30 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 31 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 32 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 33 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 34 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 35 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 36 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 pit stop 37 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 38 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 39 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 40 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 41 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 42 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Sergio Pérez, Racing Point RP20 43 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Sergio Pérez, Racing Point RP20 44 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 45 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 46 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 47 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 48 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 49 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 50 / 50 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

