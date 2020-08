Hamilton: el futuro de Wolff no impactará en mis decisiones

Wolff admitió el viernes en Barcelona que todavía está discutiendo sus opciones con el presidente de Daimler AG, Ola Kallenius, incluyendo un cambio de rol dentro de la organización.

Hamilton aún no ha acordado permanecer en Mercedes más allá de 2020, pero a pesar de su estrecha relación con Wolff insiste en que lo que haga el austriaco no afectará su propio proceso de toma de decisiones.

"Lo que hay que recordar es que es un equipo de mucha gente", dijo Hamilton. "Hay casi 2.000 personas en el equipo, o algo así. No se trata de una sola persona, un solo individuo. Así que sí, eso no determina si me quedo o no".

"He sido parte de crecer con este equipo y de crecer con ese crecimiento. La fuerza está ahí de principio a fin, así que, como dije, no es sólo un individuo".

Hamilton dijo que Wolff tenía razón al considerar sus opciones: "Creo que todos tienen que hacer lo que es mejor para ellos. Lo que es mejor para su carrera y la felicidad al final del día".

"Creo que es inteligente de su parte. Creo que todo el mundo tiene que sentarse, tomarse un momento y evaluar lo que quieren hacer para seguir adelante. Ya sea que les convenga a ellos y a sus familias y a sus sueños futuros. Ya hemos hecho mucho juntos en este período de tiempo".

"Espero que se quede, porque es divertido trabajar con él, y es divertido negociar con él y divertirse teniendo altibajos. Así que estoy muy agradecido a Toto y lo apoyaré en todo lo que decida hacer".

Valtteri Bottas, cuya propia carrera ha sido fuertemente marcada por Wolff y ya renovó con Mercedes para 2021, expresó sentimientos similares.

"Creo que Toto ha sido una parte muy importante del equipo y ha sido una gran ayuda para que el equipo llegara al estado en que se encuentra ahora", señaló el finlandés.

"Pero como dijo Lewis, no todo se trata de una persona, somos un gran equipo, hay mucho personal importante en el equipo, y todos necesitan poder trabajar juntos, así que realmente estaré acuerdo haga lo que haga, sólo espero que tome una decisión sobre lo que realmente quiere hacer y eso lo haga feliz".

"Eso es, de eso se trata la vida, sólo haz cosas que te hagan feliz, sigue tus sueños. Pero por supuesto, sería una pena que se vaya. No tengo ni idea, para ser honesto, de lo que está pasando".

"Me estoy centrando en la conducción y sí, definitivamente firmaría con el equipo aunque Toto no estuviera aquí porque, como dijo Lewis, no se trata de una sola persona".

Repasa las mejores imágenes del sábado en el GP de España:

Galería Lista Sergio Pérez, Racing Point RP20 1 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 2 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Luces amarillas de Safety Car Virtual 3 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 4 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 5 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 6 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 7 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 8 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 9 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 10 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 11 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 12 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 13 / 62 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 14 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images La carrocería del monoplaza de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 15 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Instalación del anuncio de Aramco 16 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El equipo de boxes de Mercedes practica su rutina de pit stop con el monoplaza de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 17 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 18 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 19 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 20 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 21 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 22 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 23 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 24 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 25 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 26 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 27 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 28 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 29 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 30 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 31 / 62 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20, Kevin Magnussen, Haas VF-20 32 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20 33 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundo Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 y el ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 en Parc Ferme 34 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 35 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 36 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La cubierta del motor del monoplaza de Pierre Gasly AlphaTauri AT01 37 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El frente de los monoplazas de Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance y Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 en parc ferme 38 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 39 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point 40 / 62 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 41 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los monoplazas salen para iniciar la calificación 42 / 62 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 43 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 44 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari 45 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en el pit lane mientras Charles Leclerc, Ferrari SF1000, es devuelto al garaje 46 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pilotos de McLaren hablan con los medios después de la calificación 47 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Los monoplazas de Sergio Pérez, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20, Lando Norris, McLaren MCL35, en Parc Ferme 48 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El equipo de Mercedes en el pit wall 49 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Aspectos del circuito durante la calificación 50 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 51 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 52 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG 53 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 54 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Una señal que recuerda la necesidad de mantener la sana distancia en el paddock 55 / 62 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Un inspector de la FIA empuja el monoplaza de Sergio Pérez, Racing Point RP20 en Parc Ferme 56 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos en Parc Ferme con el coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16, después de la calificación 57 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, celebra su pole 92 en F1 58 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren, en Parc Ferme 59 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los monoplazas de Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Lance Stroll, Racing Point RP20, Sergio Pérez, Racing Point RP20, in Parc Ferme after Qualifying 60 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una pantalla muestra el resultado de la calificación con la pole position 92 para Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 61 / 62 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 y Nico Rosberg 62 / 62 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Related video