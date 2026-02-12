Checo Pérez: será un calvario controlar la energía en la nueva F1 y lo compara con Fórmula E

La nueva era de la Fórmula 1 ha traído consigo uno de los cambios reglamentarios más profundos de los últimos años, y Sergio Pérez no ha ocultado que la adaptación no está siendo sencilla. El mexicano reconoce que el comportamiento de los nuevos monoplazas dista mucho de lo que conocía hasta ahora, especialmente por el peso que ha tomado la gestión energética dentro del rendimiento global del auto.

“Es muy diferente, definitivamente. Esta Fórmula 1 se siente extremadamente distinta a lo que estaba acostumbrado. Diría que es el cambio más grande que he tenido en mi carrera en términos de reglamento”, explicó Checo al ser cuestionado sobre las críticas que también lanzó Max Verstappen, quien incluso comparó esta etapa con la Fórmula E.

Para Pérez, uno de los mayores retos es entender qué está ocurriendo con la energía en cada vuelta. “Es muy difícil descifrar qué está pasando con la energía, con los despliegues... todo eso es tremendamente difícil. Así que sí, gran parte de esta unidad de potencia entra en juego, mucho más que en el pasado, lo cual no es ideal”, reconoció.

La sensación, incluso, es que las carreras podrían cambiar radicalmente. “Parece que adelantar podría ser un poco más complicado gestionando las energías y demás. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero puede llegar a ser como las carreras de Fórmula E”.

El tapatío considera que el inicio de temporada podría ser especialmente desordenado. “Creo que puede ser caótico, especialmente en las primeras carreras. Lograr que todos conozcan sus unidades de potencia, su gestión, cuándo puedes usar el botón de adelantamiento, la cantidad de energía que consumes mientras lo usas... todo eso es muy, muy complicado”.

Además, cada fabricante trabaja con filosofías distintas, lo que incrementa la incertidumbre: “Cada unidad de potencia y cada caja de cambios es diferente en el paddock. Ves a pilotos usando marchas muy bajas, otros no pueden o tienen una forma diferente de recuperar la energía”.

Los problemas de Checo Pérez en Bahréin

En Bahréin, Checo Pérez completó una jornada que calificó como positiva, aunque con áreas claras de mejora. “Creo que, en general, va bien; va en la dirección correcta. El equipo ha hecho un buen trabajo, obviamente, uniendo todas las piezas del rompecabezas. Diría que no es una tarea fácil, pero estamos progresando”, señaló sobre su segundo día de test con Cadillac en Sakhir

El mexicano destacó que el cambio en la unidad de potencia ha sido “tremendo” y que todavía hay mucho por entender. “Hay muchos cambios ahí fuera y mucho que entender también; tengo ganas de llegar a dominar todas esas cosas”. La prioridad inmediata está clara: “Creo que es realmente la parte de la energía, porque en este momento cada vuelta es diferente. Tenemos mucha variación, de medio segundo a un segundo en cada vuelta”.

Ese comportamiento irregular complica el análisis y limita el trabajo de puesta a punto. “Entender por qué está pasando eso, dominar la gestión de la energía, hacer más salidas, más procedimientos... y luego explorar un poco más el coche en general, porque no hemos podido hacer mucho trabajo de configuración (setup) por ahora”, detalló.