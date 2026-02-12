Ir al contenido principal

Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Todos los números del jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Estas son las estadísticas de rodaje de los equipos y de los motoristas de F1 durante la segunda jornada de los ensayos de pretemporada 2026 de Bahréin 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Tras la segunda jornada de la primera sesión de ensayos invernales 2026 de F1, que se celebra en Bahréin del 11 al 13 de febrero, estos son los datos brutos a tener en cuenta de este jueves.

Pruebas de Bahrein 1 - Kilometraje por escuderías (día 2)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
McLaren Norris 149 806
Ferrari Leclerc 139 752
Racing Bulls Lawson
Lindblad		 133 720
Williams Albon
Sainz		 131 709
Haas Bearman 130 704
Audi Hülkenberg
Bortoleto		 114 617
Cadillac Pérez
Bottas		 109 590
Aston Martin Alonso 98 530
Alpine Gasly 97 525
Red Bull Hadjar 87 471
Mercedes

Antonelli

Russell

 57 309

Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motoristas (día 2)

Mercedes no habrá contribuido mucho al total de sus motores este jueves en Sakhir.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Motor Equipo(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 434 2349 587
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 378 2046 682
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 220 1191 595
Audi Audi 114 617 617
Honda Aston Martin 98 530 530

Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 2

P PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia Neumáticos
1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273   C3
2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2
3

Bearman

 Haas 130 1'35"394 +1"121 C3
4

Russell

 Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3
5

Hajdar

 Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3
6

Bortoleto

 Audi 67 1'36"670 +2"397 C3
7

Gasly

 Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3
8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3
9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3
10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3
12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3
14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3
15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3
16 Antonelli Mercedes 3     C3

Pruebas de Baréin 1: banderas rojas del día 2

Sergio Pérez a causé le premier drapeau rouge de ce jeudi à Sakhir.

Sergio Pérez provocó la primera bandera roja de este jueves en Sakhir.

Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Coche piloto hora motivo
Cadillac Pérez 10:10am Detenido en la pista
- - 1:52pm Prueba de la FIA
Cadillac Bottas 4:35pm Escombros en la pista
Alpine Gasly 4:53pm Detenido en la pista
- - 6:53pm Prueba de la FIA
- - 7:00pm Prueba de la FIA
Más de la Fórmula 1:

Artículo previo VIDEO: El adelanto de Drive to Survive: Temporada 8
Artículo siguiente Checo Pérez: será un calvario controlar la energía en la nueva F1 y lo compara con Fórmula E

Top Comments

