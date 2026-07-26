Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Descubre todos los resultados del Gran Premio de Hungría, la 11ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fórmula 1 - Gran Premio de Hungría - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|L. Norris McLaren
|1
|70
|
1:39'56.180
|184.095
|3
|25
|McLaren
|Mercedes
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|70
|
+15.080
1:40'11.260
|15.080
|183.633
|2
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|70
|
+18.728
1:40'14.908
|3.648
|183.522
|2
|15
|Mercedes
|Mercedes
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|70
|
+23.840
1:40'20.020
|5.112
|183.366
|3
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|70
|
+24.540
1:40'20.720
|0.700
|183.344
|3
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|70
|
+55.488
1:40'51.668
|30.948
|182.407
|2
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|70
|
+57.503
1:40'53.683
|2.015
|182.346
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|69
|
+1 Vuelta
1:40'24.213
|1 Vuelta
|180.620
|2
|4
|RB
|Red Bull
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|69
|
+1 Vuelta
1:40'26.562
|2.349
|180.550
|2
|2
|Audi
|Audi
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|69
|
+1 Vuelta
1:40'47.230
|20.668
|179.933
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|69
|
+1 Vuelta
1:40'48.208
|0.978
|179.903
|1
|Audi
|Audi
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|69
|
+1 Vuelta
1:40'49.609
|1.401
|179.862
|3
|Alpine
|Mercedes
|13
|L. Stroll Aston Martin
|18
|69
|
+1 Vuelta
1:41'00.008
|10.399
|179.553
|2
|Aston Martin
|Honda
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|69
|
+1 Vuelta
1:41'02.232
|2.224
|179.487
|2
|Aston Martin
|Honda
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|68
|
+2 Vueltas
1:40'00.056
|1 Vuelta
|178.719
|2
|Alpine
|Mercedes
|16
|E. Ocon Haas F1
|31
|68
|
+2 Vueltas
1:40'09.039
|8.983
|178.451
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|68
|
+2 Vueltas
1:40'48.909
|39.870
|177.275
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|C. Sainz Williams
|55
|68
|
+2 Vueltas
1:40'49.153
|0.244
|177.268
|3
|Williams
|Mercedes
|19
|O. Bearman Haas F1
|87
|68
|
+2 Vueltas
1:40'53.378
|4.225
|177.144
|2
|Haas
|Ferrari
|dnf
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
+15 Vueltas
1:18'46.133
|13 Vueltas
|183.510
|2
|Caja de velocidades
|McLaren
|Mercedes
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|48
|
+22 Vueltas
1:13'00.942
|7 Vueltas
|172.769
|3
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|V. Bottas Cadillac
|77
|13
|
+57 Vueltas
19'29.260
|35 Vueltas
|175.227
|1
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
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Fórmula 1 - GP de Hungría - Mejores vueltas en carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|58
|
1'22.000
|S
|192.336
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|59
|
+0.300
1'22.300
|0.300
|S
|191.635
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.415
1'22.415
|0.115
|H
|191.368
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|64
|
+0.491
1'22.491
|0.076
|S
|191.191
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|58
|
+0.589
1'22.589
|0.098
|H
|190.964
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|57
|
+0.871
1'22.871
|0.282
|S
|190.315
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|45
|
+1.218
1'23.218
|0.347
|H
|189.521
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|66
|
+1.433
1'23.433
|0.215
|S
|189.033
|9
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+1.679
1'23.679
|0.246
|S
|188.477
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|35
|
+1.896
1'23.896
|0.217
|H
|187.989
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|64
|
+1.900
1'23.900
|0.004
|S
|187.980
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|67
|
+1.964
1'23.964
|0.064
|S
|187.837
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|40
|
+2.624
1'24.624
|0.660
|H
|186.372
|14
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|57
|
+2.718
1'24.718
|0.094
|S
|186.165
|15
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|33
|
+2.783
1'24.783
|0.065
|H
|186.023
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|56
|
+2.864
1'24.864
|0.081
|S
|185.845
|17
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|57
|
+3.403
1'25.403
|0.539
|S
|184.672
|18
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|24
|
+3.884
1'25.884
|0.481
|H
|183.638
|19
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|62
|
+3.889
1'25.889
|0.005
|H
|183.627
|20
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|47
|
+3.931
1'25.931
|0.042
|H
|183.537
|21
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|23
|
+4.342
1'26.342
|0.411
|M
|182.664
|22
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|4
|
+5.959
1'27.959
|1.617
|M
|179.306
|Ver los resultados completos
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|219
|2
|L. HamiltonFerrari
|169
|3
|G. RussellMercedes
|160
|4
|C. LeclercFerrari
|138
|5
|L. NorrisMcLaren
|128
|6
|M. VerstappenRed Bull
|109
|7
|O. PiastriMcLaren
|92
|8
|I. HadjarRed Bull
|68
|9
|L. LawsonRacing Bulls
|43
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|23
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|N. HülkenbergAudi
|2
|19
|F. AlonsoAston Martin
|1
|20
|L. StrollAston Martin
|21
|V. BottasCadillac
|22
|S. PérezCadillac
Campeonato de Constructores
|Pos.
|EQUIPO
|PUNTOS
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|Racing Bulls
|61
|7
|Haas
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin
|1
|11
|Cadillac
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