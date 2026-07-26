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Resultados
Fórmula 1 GP de Hungría

Los resultados completos del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Descubre todos los resultados del Gran Premio de Hungría, la 11ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; Petr Pavel, presidente de la República Checa

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Desfile de pilotos

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin de Fórmula 1; Gary Gannon, ingeniero jefe de carrera del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Franco Colapinto, Alpine; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
48
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Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 70

1:39'56.180

184.095 3 25 McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 70

+15.080

1:40'11.260

15.080 183.633 2 18 Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 70

+18.728

1:40'14.908

3.648 183.522 2 15 Mercedes Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 70

+23.840

1:40'20.020

5.112 183.366 3 12 Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 70

+24.540

1:40'20.720

0.700 183.344 3 10 Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull 6 70

+55.488

1:40'51.668

30.948 182.407 2 8 Red Bull Red Bull
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 70

+57.503

1:40'53.683

2.015 182.346 2 6 Mercedes Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 69

+1 Vuelta

1:40'24.213

1 Vuelta 180.620 2 4 RB Red Bull
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 69

+1 Vuelta

1:40'26.562

2.349 180.550 2 2 Audi Audi
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 69

+1 Vuelta

1:40'47.230

20.668 179.933 1 1 RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 69

+1 Vuelta

1:40'48.208

0.978 179.903 1 Audi Audi
12 France P. Gasly Alpine 10 69

+1 Vuelta

1:40'49.609

1.401 179.862 3 Alpine Mercedes
13 Canada L. Stroll Aston Martin 18 69

+1 Vuelta

1:41'00.008

10.399 179.553 2 Aston Martin Honda
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 69

+1 Vuelta

1:41'02.232

2.224 179.487 2 Aston Martin Honda
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 68

+2 Vueltas

1:40'00.056

1 Vuelta 178.719 2 Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 31 68

+2 Vueltas

1:40'09.039

8.983 178.451 2 Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 68

+2 Vueltas

1:40'48.909

39.870 177.275 2 Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Williams 55 68

+2 Vueltas

1:40'49.153

0.244 177.268 3 Williams Mercedes
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 68

+2 Vueltas

1:40'53.378

4.225 177.144 2 Haas Ferrari
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 55

+15 Vueltas

1:18'46.133

13 Vueltas 183.510 2 Caja de velocidades McLaren Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 48

+22 Vueltas

1:13'00.942

7 Vueltas 172.769 3 Retirada Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 13

+57 Vueltas

19'29.260

35 Vueltas 175.227 1 Retirada Cadillac Ferrari
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Hungría - Mejores vueltas en carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 58

1'22.000

S 192.336
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 59

+0.300

1'22.300

0.300 S 191.635
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 58

+0.415

1'22.415

0.115 H 191.368
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 64

+0.491

1'22.491

0.076 S 191.191
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 58

+0.589

1'22.589

0.098 H 190.964
6 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 57

+0.871

1'22.871

0.282 S 190.315
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 45

+1.218

1'23.218

0.347 H 189.521
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 66

+1.433

1'23.433

0.215 S 189.033
9 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 57

+1.679

1'23.679

0.246 S 188.477
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 35

+1.896

1'23.896

0.217 H 187.989
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 64

+1.900

1'23.900

0.004 S 187.980
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 67

+1.964

1'23.964

0.064 S 187.837
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 40

+2.624

1'24.624

0.660 H 186.372
14 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 57

+2.718

1'24.718

0.094 S 186.165
15 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+2.783

1'24.783

0.065 H 186.023
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 56

+2.864

1'24.864

0.081 S 185.845
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 57

+3.403

1'25.403

0.539 S 184.672
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 24

+3.884

1'25.884

0.481 H 183.638
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 62

+3.889

1'25.889

0.005 H 183.627
20 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 47

+3.931

1'25.931

0.042 H 183.537
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+4.342

1'26.342

0.411 M 182.664
22 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 4

+5.959

1'27.959

1.617 M 179.306
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Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 219
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 169
3 United KingdomG. RussellMercedes 160
4 MonacoC. LeclercFerrari 138
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 128
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 109
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
8 FranceI. HadjarRed Bull 68
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 43
10 FranceP. GaslyAlpine 42
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 23
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas 3
18 GermanyN. HülkenbergAudi 2
19 SpainF. AlonsoAston Martin 1
20 CanadaL. StrollAston Martin  
21 FinlandV. BottasCadillac  
22 MexicoS. PérezCadillac  

Campeonato de Constructores

Pos. EQUIPO PUNTOS
1 GermanyMercedes 358
2 ItalyFerrari 285
3 United KingdomMcLaren 195
4 AustriaRed Bull 151
5 FranceAlpine 61
6 ItalyRacing Bulls 61
7 United StatesHaas 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 10
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

 

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