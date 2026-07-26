Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Hungría de F1 2026

Norris está rindiendo a un nivel superior al de la temporada en la que ganó el campeonato

Lando Norris sorprendió a más de uno antes de la carrera de Hungría al afirmar: "He pilotado mejor en esta mitad de la temporada de lo que probablemente lo hice hasta este momento el año pasado". En 2025, por supuesto, estaba inmerso en una reñida lucha por el título contra su compañero de equipo McLaren, Oscar Piastri, pero, debido al cambio de normativa, la escudería de Woking simplemente no ha estado realmente en la lucha por los primeros puestos.

Por eso, las actuaciones de Norris han pasado en gran medida desapercibidas, pero Hungría demostró que el actual campeón del mundo sigue al mismo nivel que el año pasado, si no superior. Más bien lo segundo, porque ahora tiene la confianza de un campeón del mundo y eso quedó plenamente de manifiesto durante sus mensajes por radio en Budapest.

"Voy a sacar una ventaja de 10 segundos sin neumáticos", le dijo con rotundidad a su ingeniero de carrera, Will Joseph, cuando estaba pegado a la cola del entonces líder, Piastri. El británico acabó teniendo razón, ya que superó a su compañero de equipo durante la ventana de paradas en boxes, antes de sacar al menos 10 segundos de ventaja al australiano, que finalmente se retiró.

No obstante, fue una impresionante victoria de Norris, la duodécima de su carrera y la primera de 2026, que le mantiene en quinta posición en el campeonato, por detrás de los monoplazas de Ferrari y Mercedes. En otras palabras, el piloto de 26 años está sacando el máximo partido al MCL40, algo que podría decirse que no hizo con el MCL39, teniendo en cuenta que Max Verstappen aún tenía opciones de ganar el título de 2025 en la última jornada.

- Ed Hardy

Una oportunidad perdida para Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A pesar de que se les consideraba favoritos antes del GP de Hungría debido a las características del circuito, Ferrari no logró cumplir con las expectativas. Todo salió bastante bien el viernes, y casi también el sábado. La vuelta de Lewis Hamilton se quedó a solo 0,012 s de la pole, y Andrea Stella, cuyo piloto fue más rápido, afirmó esa misma noche que se trataba más bien de una oportunidad perdida para Ferrari que de un indicio del ritmo de McLaren. Lo que empeoró aún más las cosas para Hamilton fue que, a continuación, perdió la segunda posición en la parrilla tras recibir una sanción por obstaculizar a otro piloto de McLaren inmediatamente después de completar su última vuelta.

Ferrari aún podía haber esperado luchar por la victoria con Charles Leclerc, pero el monegasco se mostró bastante cauteloso en la primera vuelta, permitiendo que le adelantasen no solo Oscar Piastri, sino también Max Verstappen y su compañero de equipo.

Así pues, a pesar de todo el ritmo que supuestamente tenía Ferrari en Hungría, nunca logró demostrarlo ni aprovecharlo, sin intentar idear ninguna estrategia para contrarrestar las consecuencias de un sábado decepcionante.

- Oleg Karpov

A Russell no le sale nada bien

George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Según nuestros cálculos, nunca antes un piloto había remontado un déficit tan grande tras el parón de verano para proclamarse campeón del mundo. Nos referimos, por supuesto, a George Russell, que acumula una diferencia de 59 puntos respecto a su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, tras sufrir otra racha de mala suerte en el Gran Premio de Hungría.

Russell comenzó la carrera en sexta posición, pero cayó hasta la cola en la primera vuelta debido a un calado del motor en la salida, antes de lograr finalmente una sólida remontada hasta la séptima posición, cuatro puestos por detrás de Antonelli. Esta ha sido la tónica de la temporada del británico: da un paso adelante, pero luego da dos atrás. Había recortado 43 puntos a la ventaja de Antonelli en Barcelona, Austria y Silverstone, pero esa remontada se vio frenada en Spa el pasado fin de semana y ahora en Budapest.

El favorito de la pretemporada es incapaz de mantener el impulso y, con la temporada ya en su ecuador, se le acaba el tiempo para hacerlo. Con 59 puntos de diferencia ahora entre él y su compañero de escudería en Mercedes, parece que ese déficit es demasiado grande como para que pueda remontarlo.

- Ed Hardy

Aston Martin ya no es el equipo más lento de la Fórmula 1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Los días en los que Fernando Alonso y Lance Stroll eran como chicanas móviles los domingos de F1 han llegado por fin a su fin. El tan esperado —y tan necesario— paquete de mejoras de Adrian Newey dio sus frutos de inmediato en el Hungaroring.

Apenas una semana después de marcar en la clasificación un tiempo dos segundos más lento que el Cadillac más lento en Spa, Alonso alcanzó la Q2 en una sesión de clasificación de Gran Premio por primera vez esta temporada, una clara señal de que las 16 piezas nuevas de Aston Martin presentadas el viernes funcionaban exactamente como se esperaba.

Stroll no pudo igualar el ritmo del español el sábado, pero ambos pilotos disfrutaron por fin de una carrera competitiva, lo que de repente convirtió a Aston Martin en una auténtica amenaza para los equipos del pelotón medio. Alpine, les toca a ustedes..

Por supuesto, aún están a cierta distancia de lo que cabría esperar en última instancia de la combinación Alonso-Newey-Honda, pero esta primera gran actualización ya ha cumplido lo que Mike Krack esperaba: la oportunidad de competir de verdad con otros coches en lugar de limitarse a rodar detrás de ellos.

- Federico Faturos

El GP de Hungría fue lo que la F1 de 2026 debería ser cada fin de semana

Max Verstappen, Red Bull Racing; Oscar Piastri, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Tras los fines de semana de carrera en los circuitos de Silverstone y Spa-Francorchamps, donde escasea la energía, el Hungaroring ofreció un espectáculo mucho más natural. De hecho, contó con todos los ingredientes que deberían hacer interesante una carrera de F1 en 2026.

La fase inicial estuvo llena de acción, tras la cual los adelantamientos siguieron siendo posibles sin llegar a ser demasiado fáciles. De hecho, resultó refrescante después de todos los adelantamientos asistidos por el turbo y las carreras de "yo-yo" que hemos visto con demasiada frecuencia este año. La maniobra de Verstappen sobre un e Hamilton fue un ejemplo de libro de cómo debe hacerse, al igual que los adelantamientos por el exterior de Hamilton a Isack Hadjar y Arvid Lindblad.

A esto hay que añadir que los equipos punteros estuvieron muy igualados en las primeras vueltas, al tiempo que hubo variedad estratégica, algo que Pirelli llevaba mucho tiempo buscando. Todos esos factores combinados hicieron del Gran Premio de Hungría una carrera entretenida —quizá no en el sentido de la generación TikTok, con 84 adelantamientos en 10 segundos, sino con un equilibrio adecuado—.

Es una pena que esto no sea posible con estas unidades de potencia en circuitos como Silverstone y Spa, pero la última carrera antes del parón veraniego al menos mostró cómo debería ser la F1 de 2026, en lugar de una carrera llena de adelantamientos que, en última instancia, significan muy poco.

- Ronald Vording