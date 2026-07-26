Colapinto pide a Alpine revisar el auto tras la carrera en Hungría: "pasó algo"

Franco Colapinto padeció una de sus actuaciones más complicadas de la temporada en el Gran Premio de Hungría, con un Alpine que se mostró falto de ritmo desde el comienzo hasta el final.

El piloto de 23 años arrancó 13º y ganó un lugar en los primeros metros por el retraso de George Russell, pero luego fue superado por el Haas de Esteban Ocon y el Audi de Gabriel Bortoleto al irse ligeramente fuera en la curva cuatro.

Luego realizó su primera parada en boxes en la vuelta 17 de las 70 previstas y regresó a la pista detrás del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll, lo que generó la frustración de Colapinto, quien se lo expresó por radio a su equipo.

Si bien eventualmente pudo adelantar a Albon, muy pronto quedó claro que no tenía ritmo para competir con Stroll y finalmente tuvo que conformarse con el 15º puesto en la meta, dos vueltas detrás del ganador, Lando Norris.

"No, no, para nada contento, por supuesto. Creo que fue una tarde realmente complicada. En general, nos faltó muchísimo ritmo", dijo Colapinto ante los medios en Hungría, entre ellos Motorsport.com.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Después de las primeras vueltas empecé a tener muchos problemas con el auto y, a partir de ahí, nunca se recuperó realmente. Incluso con los neumáticos nuevos seguíamos estando muy lejos del ritmo y éramos muy lentos, así que creo que tenemos que entender por qué".

Fue tal la diferencia de rendimiento con sus rivales que Colapinto considera que el coche pudo haber sufrido algún daño, ya que mostró un balance muy extraño y un nivel de agarre muy inferior al esperado durante toda la carrera.

"Tal vez, no sé, hubo algún daño o pasó algo, porque el balance y el nivel de agarre que tenía eran bastante extraños. El agarre era realmente muy pobre, así que tenemos que analizarlo y entender qué ocurrió".

Más allá de algún problema puntual en esta carrera, la realidad de Alpine es que ha quedado muy por detrás de Racing Bulls y Audi, y ahora incluso Aston Martin aparece como un rival tras la actualización que el equipo llevó a Hungría.

"Creo que ellos (Aston Martin) se ven realmente muy fuertes en las curvas, mientras que en las rectas son muy lentos y pierden mucho tiempo por vuelta. Pero en las curvas, sin dudas, son mucho más rápidos que nosotros. Eso demuestra que se puede dar un gran paso adelante y ojalá que con nuestras mejoras para Zandvoort también llegue un salto importante", finalizó Colapinto.