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Fórmula 1 GP de Hungría

Norris rompe la sequía en Hungría, Colapinto sufre con el Alpine y Checo Pérez vuelve a abandonar

Lando Norris, con McLaren, logró su primera victoria de la temporada en el GP de Hungría, seguido de Max Verstappen y Kimi Antonelli. Franco Colapinto fue un lejano 15º y Checo Pérez sumó otro retiro por una falla en el Cadillac.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; Petr Pavel, presidente de la República Checa

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Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Charles Leclerc, Ferrari

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Desfile de pilotos

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lando Norris, McLaren

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Lawrence Stroll, propietario del equipo Aston Martin de Fórmula 1; Gary Gannon, ingeniero jefe de carrera del equipo Aston Martin de Fórmula 1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Flavio Briatore, Alpine

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Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Lando Norris, McLaren

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Franco Colapinto, Alpine; Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Pierre Gasly, Alpine

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Oscar Piastri, McLaren

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Alexander Albon, Williams

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team; Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Oscar Piastri, McLaren

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

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Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del domingo en el Gran Premio de Hungría de F1 2026
48

Lando Norris obtuvo su primera victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Hungría disputado en el circuito de Hungaroring por la 11° ronda del campeonato.

El piloto británico salió desde la pole position, pero tuvo que luchar para celebrar antes de cruzar la meta con 15 segundos sobre el Red Bull de Max Verstappen, que fue segundo. McLaren iba camino a un 1-2, pero una falla en la caja de cambios en el coche de Oscar Piastri dejó detenido al australiano a 15 giros del final.

Kimi Antonelli avanzó desde el sexto lugar de partida hasta el tercer escalón del podio tras resistir en el final los embates de Lewis Hamilton, quien fue cuarto en pista pero cayó al quinto lugar -detrás de Charles Leclerc- por recibir cinco segundos de sanción tras exceder los límites de pista en su última parada en boxes.

Isack Hadjar terminó sexto, pero a 30 segundos del top 5, y George Russell solo pudo ser séptimo tras caer al fondo del pelotón al inicio por un problema en su Mercedes en la salida.

Racing Bulls tuvo a Liam Lawson en el octavo lugar y a Arvid Lindblad en el décimo, con Nico Hulkenberg, de Audi, noveno.

Franco Colapinto sufrió una difícil carrera al volante de su Alpine y terminó 15°, a dos vueltas del ganador, mientras que Checo Pérez se retiró con un problema mecánico en su Cadillac.

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Así se desarrolló el Gran Premio de Hungría:

Los McLaren salieron muy bien y se colocaron 1-2 con Norris al frente en la primera curva y Piastri pasando de tercero a segundo, antes de adelantar a su propio compañero de equipo en la curva 2 para tomar el liderato.

Verstappen logró acomodarse tercero por delante de los dos Ferrari —que llevaban neumáticos blandos contra los medios elegidos por los demás pilotos del top 10—, no sin antes tener un ligero contacto con Hamilton, quien se colocó cuarto delante de Leclerc y Antonelli. Russell, en tanto, tuvo otro inicio desastroso y cayó de sexto a 19º en el clasificador.

El comienzo de la carrera en Hungría.

El comienzo de la carrera en Hungría.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Colapinto ganó un lugar en los primeros metros por la caída de Russell, pero luego fue adelantado por Ocon y Bortoleto durante la primera vuelta y se acomodó 14º en el orden con los neumáticos medios. Checo Pérez, en tanto, era 22º tras arrancar desde el pitlane.

Con diez vueltas de carrera de las 70 previstas completadas, Piastri lideraba con un segundo y medio sobre Norris, con Verstappen a cuatro segundos del líder y seguido de cerca por los Ferrari.

Antonelli se mantenía sexto a un segundo y medio de Leclerc y cómodo respecto a Hadjar, mientras Russell ya era 12º, ganando terreno en busca de llegar a la zona de puntos lo antes posible.

Hamilton se quejaba de que Verstappen era lento y estaba perdiendo tiempo, por lo que Ferrari lo llamó a los pits al terminar la vuelta 13. El undercut funcionó a la perfección: cambió a neumáticos duros y regresó a la carrera noveno, detrás de Lindblad, pero adelantó al piloto de Racing Bulls sin problemas por fuera en la curva 5. Red Bull respondió llamando a Verstappen a los boxes en la vuelta siguiente, pero el neerlandés volvió a la pista detrás del británico.

Sin embargo, Verstappen sorprendió con una gran maniobra: adelantó a Lawson en la recta principal y en la misma maniobra se lanzó por dentro en la curva 1 para superar a un Hamilton que fue tomado completamente desprevenido.

Max Verstappen, Red Bull Racing, y Lewis Hamilton, Ferrari, volvieron a luchar en pista en Hungría.

Max Verstappen, Red Bull Racing, y Lewis Hamilton, Ferrari, volvieron a luchar en pista en Hungría.

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Los McLaren fueron a pits en vueltas consecutivas —16 y 17— y mantuvieron el orden, regresando a la carrera detrás de Hadjar, segundo, y justo delante de Verstappen y Hamilton, mientras Antonelli disfrutaba de unas vueltas al frente.

Hadjar se mantuvo en pista claramente fuera de ritmo y fue adelantado por Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton y Leclerc antes de finalmente detenerse para cambiar también a neumáticos duros.

Colapinto tuvo su detención en boxes en la vuelta 17, pero se quejó por radio del momento elegido, ya que regresó a la carrera detrás de Lance Stroll y Alex Albon en tráfico, perdiendo a partir de allí tiempo importante en la carrera.

Con 25 vueltas completadas, Antonelli ya había ido a los pits y McLaren quedaba con un 1-2 parcial con Piastri y Norris separados por medio segundo, con Verstappen a cuatro segundos del británico y, a su vez, un par de segundos por delante de los Ferrari.

Norris tuvo una ligera salida de pista en la curva 3 en la vuelta 29, pero el británico solo perdió un segundo y pronto estaba nuevamente a la cola del coche de Piastri.

Hamilton inauguró la segunda ronda de paradas al detenerse en la vuelta 31 para cambiar neumáticos duros usados por duros nuevos y marcó la vuelta más rápida a esa altura de la carrera con 1m23s671, girando dos segundos más rápido que los McLaren.

Franco Colapinto, Alpine, durante el Gran Premio de Hungría.

Franco Colapinto, Alpine, durante el Gran Premio de Hungría.

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Piastri fue llamado a los pits en la vuelta 33 y volvió tres segundos por delante de Hamilton. Esto dejó a Norris al frente con aire limpio y el campeón reinante comenzó a apretar para alejarse.

Por su parte, Piastri vivió un momento insólito al tocarse con el rezagado Carlos Sainz: el español estaba batallando con Fernando Alonso cuando el australiano se acercó por detrás y se cerró delante suyo, golpeando el neumático delantero derecho y el alerón delantero del McLaren. Afortunadamente, Piastri no sufrió daños considerables, pero el tiempo perdido hizo que quedara detrás de Norris cuando el británico se detuvo en la vuelta 38.

Desde allí, Norris comenzó a alejarse de Piastri y a acercarse a Antonelli hasta que finalmente adelantó al piloto de Mercedes en la vuelta 46 sin mayores problemas gracias a la diferencia de neumáticos entre ambos.

En el otro extremo del clasificador, Checo Pérez se retiró en la vuelta 51 al sufrir otra falla en la suspensión de su Cadillac, como había ocurrido en la carrera anterior de Spa. Esto se sumó al temprano abandono de Valtteri Bottas.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, volvió a tener problemas en el Cadillac.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, volvió a tener problemas en el Cadillac.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Antonelli finalmente fue a los pits en la vuelta 54 y volvió a la pista en la sexta posición, aunque 15 segundos por delante de su compañero Russell.

La detención del italiano permitió a Piastri volver al segundo lugar, pero solo por un par de giros: una falla en la caja de cambios dejó detenido al australiano, que tuvo que apartarse a un costado de la pista y motivó un Virtual Safety Car.

Norris, Hamilton y Leclerc aprovecharon para ir a los pits y montar neumáticos blandos. Verstappen, que ya llevaba blandos de 16 vueltas, se mantuvo en pista y avanzó al segundo lugar. Antonelli se colocó tercero, quedando por muy poco delante de Hamilton.

Más atrás en el orden, Colapinto se mantuvo en pista y avanzó al 14º puesto, detrás de Gasly y delante de Alonso, dos pilotos que fueron a los pits para cambiar a neumáticos blandos.

La bandera verde regresó en la vuelta 59 y Norris lideraba con seis segundos sobre Verstappen, una diferencia que rápidamente se duplicó.

Antonelli, siete segundos más atrás y bajo presión de Hamilton, resistía los ataques del siete veces campeón —desesperado por volver al podio tras caer de segundo a cuarto durante la parada en pits—, pero su día se complicaría aún más al recibir cinco segundos de penalización a cuatro vueltas del final por haber excedido el límite de velocidad en los boxes.

Norris finalmente cruzó la meta primero con 15 segundos de ventaja al completar las 70 vueltas de carrera y logró su primera victoria de la temporada, mientras que Verstappen y Antonelli completaron los puestos del podio.

Leclerc terminó a menos de cinco segundos de Hamilton y le ganó el cuarto lugar a su compañero de equipo por siete décimas de segundo, mientras que Hadjar fue sexto, con Russell en el séptimo lugar.

Las diez primeras posiciones las completaron Lawson, Hulkenberg y Lindblad.

Colapinto recibió la bandera a cuadros en la 15° posición, dos vueltas abajo y a 22 segundos de Alonso tras ser adelantado tras el período de Virtual Safety Car.

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Fórmula 1 - GP de Hungría Hungary - Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 70

1:39'56.180

184.095 3 25 McLaren Mercedes
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 70

+15.080

1:40'11.260

15.080 183.633 2 18 Red Bull Red Bull
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 70

+18.728

1:40'14.908

3.648 183.522 2 15 Mercedes Mercedes
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 70

+23.840

1:40'20.020

5.112 183.366 3 12 Ferrari Ferrari
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 70

+24.540

1:40'20.720

0.700 183.344 3 10 Ferrari Ferrari
6 France I. Hadjar Red Bull 6 70

+55.488

1:40'51.668

30.948 182.407 2 8 Red Bull Red Bull
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 70

+57.503

1:40'53.683

2.015 182.346 2 6 Mercedes Mercedes
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 69

+1 Vuelta

1:40'24.213

1 Vuelta 180.620 2 4 RB Red Bull
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 69

+1 Vuelta

1:40'26.562

2.349 180.550 2 2 Audi Audi
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 69

+1 Vuelta

1:40'47.230

20.668 179.933 1 1 RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 69

+1 Vuelta

1:40'48.208

0.978 179.903 1 Audi Audi
12 France P. Gasly Alpine 10 69

+1 Vuelta

1:40'49.609

1.401 179.862 3 Alpine Mercedes
13 Canada L. Stroll Aston Martin 18 69

+1 Vuelta

1:41'00.008

10.399 179.553 2 Aston Martin Honda
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 69

+1 Vuelta

1:41'02.232

2.224 179.487 2 Aston Martin Honda
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 68

+2 Vueltas

1:40'00.056

1 Vuelta 178.719 2 Alpine Mercedes
16 France E. Ocon Haas F1 31 68

+2 Vueltas

1:40'09.039

8.983 178.451 2 Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 68

+2 Vueltas

1:40'48.909

39.870 177.275 2 Williams Mercedes
18 Spain C. Sainz Williams 55 68

+2 Vueltas

1:40'49.153

0.244 177.268 3 Williams Mercedes
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 68

+2 Vueltas

1:40'53.378

4.225 177.144 2 Haas Ferrari
dnf Australia O. Piastri McLaren 81 55

+15 Vueltas

1:18'46.133

13 Vueltas 183.510 2 Caja de velocidades McLaren Mercedes
dnf Mexico S. Pérez Cadillac 11 48

+22 Vueltas

1:13'00.942

7 Vueltas 172.769 3 Retirada Cadillac Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 13

+57 Vueltas

19'29.260

35 Vueltas 175.227 1 Retirada Cadillac Ferrari
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