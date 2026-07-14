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Fórmula 1

Alpine prueba con Gabriele Mini en Silverstone

A bordo del Alpine A525 del año pasado, el italiano completó una sesión de test TPC, que prevé el uso de un monoplaza al menos del ciclo técnico anterior, con el que acumular experiencia en un coche de la categoría reina.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Gabriele Mini, F2

Continúa el trabajo de Gabriele Miní entre bastidores con Alpine, desde hace ya varios años una parte valiosa del programa dedicado a los jóvenes pilotos. El italiano rodó en Silverstone con un monoplaza de la era de efecto suelo durante un test TPC (Test of Prevoius Cars), por tanto perteneciente al ciclo técnico anterior, para acumular más experiencia con un coche de Formula 1 y mejorar su contribución al trabajo en el simulador realizado en la fábrica.

Alpine siempre ha estado entre los equipos más activos entre bastidores a la hora de garantizar a los jóvenes de la academia la oportunidad de probar un monoplaza de Formula 1, ya desde los tiempos de Oscar Piastri, para quien se organizó un programa de test especialmente amplio de cara a lo que debería haber sido su debut en la categoría reina.

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Lo mismo se hizo con Jack Doohan, pero también otros jóvenes pilotos de la academia han tenido la posibilidad de realizar algunos test. Es el caso, por sorpresa, de Ugo Ugochukwu, que rodó con la escudería francesa en una sesión de pruebas en Silverstone previamente este año, viviendo su primera experiencia al volante de un monoplaza de Formula 1.

Ahora también le ha llegado el turno al joven italiano, que pudo rodar en Silverstone, una pista velocísima y entre las más útiles para comprender de verdad el potencial de un monoplaza de Formula 1. A lo largo de la jornada Miní completó más de 600 km, un kilometraje muy considerable que le permitió trabajar en diversos aspectos de la conducción y de la adaptación al coche.

Gabriele Mini viene de subir al podio en Silverstone en F2.

Gabriele Mini viene de subir al podio en Silverstone en F2.

Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

A menudo se dice que para los pilotos de las categorías formativas hay dos elementos que marcan el salto de nivel: la capacidad de frenada y la carga aerodinámica generada, tan superior que exige una confianza total en el monoplaza al afrontar las curvas.

Silverstone es uno de los trazados más adecuados para comprender estos elementos, para medirse con el coche y acumular una experiencia realmente útil. No es un secreto que Miní todavía sueña con poder mirar hacia la Formula 1 y, para conseguirlo, se ha fijado como primer objetivo ganar la Formula 2 durante la temporada actual. Por el momento es segundo en la clasificación por detrás de Nikola Tsolov, con una victoria y ocho podios en su haber, un rendimiento que lo mantiene plenamente en la lucha por el título.

Esta constancia de rendimiento, porque en las últimas diez carreras solo en dos ocasiones quedó fuera del top 5, le está permitiendo seguir plenamente en la lucha por el título. A la espera de ver cómo terminará el campeonato, cabe recordar que Miní también tuvo la posibilidad de rodar en Formula E con Nissan durante algunas pruebas.

En este contexto, las salidas con un coche de Formula 1 representan una oportunidad importante no solo para acumular kilómetros útiles para su propio camino de crecimiento, sino también para mejorar el trabajo en el simulador, una actividad central en Alpine y realizada también por el reserva Paul Aron.

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