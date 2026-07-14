Después de que Logan Sargeant sufriera un fuerte accidente durante la tercera sesión de entrenamientos libres en Zandvoort y viera cómo su Williams ardía en llamas, el jefe del equipo James Vowles decidió que era hora de hacer un cambio.

El 27 de agosto, Sargeant fue oficialmente apartado y reemplazado por Colapinto para el resto de la temporada 2024. En ese momento, el argentino aún competía para la escudería neerlandesa MP Motorsport en F2 y solo se había unido a la Williams Driver Academy un año y medio antes.

Tras haber completado solo un test de postemporada en Abu Dhabi en 2023 y una salida en entrenamientos libres en Silverstone en 2024, Colapinto tenía muy poca experiencia en F1, lo que significaba que, en la práctica, fue arrojado al agua sin saber nadar.

Entrevista exclusiva: Fórmula 1 Colapinto revela cuál fue el momento más difícil de su carrera en la F1

Su debut resultó en un 12º puesto en Monza, pero después muchos en el paddock esperaron con gran interés para ver cómo rendiría en Bakú y Singapur, dos de los circuitos urbanos más desafiantes del calendario de F1.

Colapinto rindió, desatando una enorme ola de entusiasmo en su Argentina natal.

"Mi ejemplo fue bastante impactante," admite Colapinto casi dos años después durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Colapinto sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, disputado en el desafiante circuito callejero de Bakú. Photo by: Williams

"Empecé mi carrera en F1 y en mi segunda carrera entré inmediatamente en Q3 y sumé puntos. La tercera carrera fue en una pista súper difícil en Singapur y casi volví a sumar puntos. Luego sumé puntos en Austin, así que fue un comienzo increíble."

Ese impresionante arranque convirtió a Colapinto en uno de los nombres más codiciados del paddock, que era exactamente lo que necesitaba dado que Williams ya había cerrado su alineación para la temporada siguiente con Alexander Albon y Carlos Sainz, quien había sido reemplazado en Ferrari.

El argentino necesitaba ponerse en el escaparate, pero después de su fulgurante inicio descubrió que una carrera en F1 nunca sigue un camino lineal, incluida la suya.

"Después tuve este accidente en Las Vegas y de repente todo fue un desastre. ¡Todo el mundo de repente se olvidó de todo!"

Bajo los focos en Las Vegas, al principio las cosas parecían ir bien otra vez. Mientras Albon fue eliminado en Q1, Colapinto avanzó a la segunda parte de la clasificación, pero fue ahí donde las cosas salieron mal.

Rozó la barrera interior en la curva 15 antes de estrellarse violentamente contra el muro con un impacto de 50G.

"Sí creo que sos tan bueno como tu última carrera, pero fue molesto que todo el esfuerzo y las cosas buenas de repente llegaran a su fin por un simple error de novato. Al fin y al cabo, todavía estaba aprendiendo.

"Nunca había conducido un coche de F1 antes, aparte de medio día en Abu Dhabi. No es una excusa, pero me mostró lo rápido que pueden cambiar las cosas en F1, y a veces eso es un poco molesto."

El Williams de Colapinto, gravemente dañado tras su impacto de 50G en Las Vegas. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"En F1 tenés que cambiarte un poco a vos mismo"

Fue la primera vez que Colapinto experimentó lo rápido que puede cambiar la opinión pública cuando se está constantemente bajo los focos, pero esa ni siquiera es la principal razón por la que considera que el accidente es el momento más difícil de su carrera en F1 hasta ahora.

Esa explicación está vinculada al mercado de pilotos de aquel momento. Con la alineación de Williams para 2025 ya completa, Colapinto tenía que demostrarse ante otros equipos, pero tras su accidente eso se convirtió de repente en una tarea mucho más difícil.

Aunque Colapinto recibió el visto bueno tras una visita al centro médico, ciertamente no se podía decir lo mismo de su Williams, que quedó prácticamente como un coche para ser descartado.

"Tuve que correr con piezas antiguas en las dos últimas carreras en Qatar y Abu Dhabi porque después de ese accidente en Vegas el auto quedó destruido."

Eso lo dejó en una posición difícil durante los dos últimos fines de semana de carrera en Medio Oriente. Colapinto luchaba por su futuro en la F1, pero sabía que ya no tenía la maquinaria para hacerlo.

"Comparto este ejemplo ahora porque ha sido el más difícil para mí. Se me acababa el tiempo, aún no tenía un nuevo contrato y entonces querés hacerlo bien para demostrar tu valía.

"Pero de repente sabes que no podés porque tenés un coche que es tres décimas más lento. Eso fue complicado para mí, creo que la experiencia más complicada hasta ahora, pero todas esas cosas te hacen realmente fuerte."

Colapinto tuvo que conformarse con un rol de piloto de reserva al comienzo de la temporada 2025, pero regresó a la parrilla después del Gran Premio de Miami. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Es parte del lado mental de la F1 que el público rara vez ve —igual que todos los compromisos entre bastidores—, pero esos aspectos fueron los que más impresionaron a Colapinto durante su temporada de debutante.

"La curva de aprendizaje es impactante. Para ser sincero, cuando hice mis primeras carreras con Williams, estaba agotado después de cada fin de semana de carrera, simplemente por la cantidad de cosas con las que de repente tenía que lidiar.

"Esas son las cosas que nadie ve. Creo que la F1 es un deporte hermoso y es lo que soñamos toda la vida, pero cuando llegás allí, muchas cosas cambian y también tenés que cambiarte un poco a vos mismo."

Aprendió más en 2025 que en 2026

Al inicio de 2025, Colapinto tuvo que conformarse con un papel como piloto de pruebas y reserva de Alpine, pero después del Gran Premio de Miami volvió a la parrilla, esta vez reemplazando a Jack Doohan, quien había estado bajo una presión inmensa desde el principio.

El segundo capítulo de la carrera de Colapinto en F1 comenzó de forma mucho más difícil que el primero, en parte porque Alpine ya había desplazado su enfoque hacia el nuevo reglamento técnico.

Colapinto insiste, sin embargo, en que ahora está recogiendo los beneficios de ese período difícil, así como de los desafíos que afrontó a finales de 2024.

"El año pasado entendí muchas cosas y crecí mucho más rápido como piloto. Fue una época dura para mí, pero me ha hecho mucho más fuerte y mentalmente más resistente.

"Aunque parece que estoy mejorando más en 2026, realmente creo que 2025 ha sido el año en el que he mejorado mucho más de lo que estoy mejorando en 2026.

"Eso, de nuevo, viene de esos momentos difíciles, conversaciones difíciles y momentos en los que nada funciona. Porque cuando nada funciona, todo se vuelve muy tenso y muy difícil. Siempre siento que esos son los momentos que más me han hecho mejorar."

Colapinto ha dado un paso adelante significativo desde el Gran Premio de Miami de 2026, pero aseguró que ha aprendido aún más de los momentos difíciles. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images