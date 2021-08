En qué momento Alpine supo que Ocon ganaría en Hungría

Ocon consiguió una sorprendente victoria para Alpine en Hungaroring el domingo, tras aprovechar dos accidentes en la curva 1 y un error de estrategia de Mercedes para ponerse al frente.

Ocon controló las acciones de la carrera, liderando 65 vueltas después de que se pusiera en primera posición, pero parecía que iba a estar bajo la presión en el final por parte de Lewis Hamilton, de Mercedes.

Hamilton fue casi cuatro segundos más rápido que Ocon después de hacer una tercera parada en boxes para montar un juego nuevo de neumáticos medios, ganando terreno rápidamente a los cuatro pilotos que lo antecedían en el orden.

Pero la férrea defensa del compañero de equipo de Ocon, Fernando Alonso, retrasó el ataque de Hamilton durante 10 vueltas y significó que el siete veces campeón del mundo se quedó a 2.8 segundos del líder en la bandera a cuadros siendo tercero, ayudando al equipo a conseguir la primera victoria.

Budkowski, director ejecutivo de Alpine, reveló que el equipo se sentía esperanzado con un gran resultado después de ver a Ocon avanzar al segundo lugar antes de la bandera roja, pero sólo logró la confianza en que Ocon no sería alcanzado por Hamilton en las últimas etapas.

"Sabes que si eres segundo en Budapest, te da una oportunidad de subir al podio seguro, y probablemente una victoria, porque Lewis tendría que parar", dijo Budkowski durante el último episodio de This Week with Will Buxton en Motorsport TV.

"Pero luego hay coches detrás, como Lewis, como Max (Verstappen), coches mucho más rápidos, pilotos fantásticos. No sabíamos de los daños de Max, o no nos dimos cuenta de la magnitud de los daños en la parte delantera de su coche".

"Todas las herramientas de estrategia nos mostraban que Lewis lo pasaría antes del final de la carrera y que ganaría la carrera. Pero las herramientas de estrategia son matemáticas, son estadísticas. Asumen que Lewis va a pasar a los coches más lentos, y lo hizo".

"¡Pero entonces se encontró con Fernando! Y eso fue un poco una misión. Cada vuelta que pasaba detrás de Fernando estaba retrasando una vuelta el momento en que Lewis debía alcanzar y pasar a Esteban".

"Tres vueltas antes del final, la línea (en los datos) dejó de cruzarse, y pensamos, '¡vaya, vamos a ganar esto! Y fue increíble".

"Pero cuando pienso en ello, las emociones siguen ahí, porque hasta entonces, no podíamos creerlo, y en ese momento, pensamos que no llegaría si vamos a ganar esta carrera".

Mientras que Alonso ha recibido una cantidad significativa de elogios por su papel en la victoria, Budkowski dejó claro que no debe quitar nada al éxito de Ocon, diciendo que el equipo estaba "lleno de admiración" por el francés.

"No puso un pie en falso, lo hizo todo bien", dijo Budkowski.

"Hubo algunos momentos después de la parada en boxes y de pasar a otros coches en los que sentimos que era un poco vulnerable, y podría haber perdido esa posición. Pero, por lo demás, el resto del tiempo se limitó a gestionar su ritmo".

"Le pedimos que ahorrara combustible durante la mayor parte de la carrera. Tenía que gestionar el combustible mientras se defendía de Sebastian (Vettel), y lo hizo a la perfección".

"Estadísticamente, pensamos que Lewis pasaría a Fernando y luego a Seb, y después a Esteban. Pero quién sabe, quizás Esteban hubiera mantenido a Lewis detrás también. ¿Quizás no hubiera necesitado a Fernando?"

"Ha mantenido a Seb, aunque con un coche un poco más lento, detrás durante toda la carrera. Tal vez habría mantenido a Lewis detrás también y habría ganado".

"No puso un pie en falso, hizo una gran clasificación, hizo una gran carrera. Mantuvo la cabeza, lo gestionó todo. Hizo un trabajo impresionante, y se merece absolutamente la victoria".