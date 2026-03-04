De los cuatro equipos con motores Mercedes en la parrilla de 2026, se espera que dos —el propio equipo oficial de la marca alemana y McLaren— estén en la pelea por victorias, podios y, eventualmente, el campeonato.

Un par de escalones más atrás aparece el duelo entre las otras dos escuderías con unidades de potencia Mercedes: Williams, que lleva varios años asociada con la marca, y Alpine, que este año debuta como equipo cliente tras abandonar su programa oficial de motores con Renault.

Alpine dejó buenas sensaciones en las pruebas de pretemporada, con un paquete de chasis y motor que se mostró competitivo y confiable. Williams, en cambio, se perdió el shakedown de Barcelona por no tener su coche listo a tiempo y se espera que tenga un inicio de temporada algo más complicado mientras trabaja en reducir el peso de su monoplaza.

Al analizar la temporada 2026 en el podcast F1 Nation, que comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Australia, Jolyon Palmer —expiloto de Renault en la categoría— fue consultado sobre quién terminará por delante entre Alpine y Williams.

"Es una buena pregunta. Alpine empezará por delante, tengo plena confianza en eso en las primeras carreras, las que se disputan fuera de Europa", comenzó el británico. "Pero puedo ver a Williams sumando buenos puntos a medida que avance el año y creo que su desarrollo llegará. Además, contar con dos pilotos capaces de sumar buenos puntos en su día e incluso podios favorecerá a Williams".

"Si tuviera que apostar, diría que Williams estará por delante en diciembre", sentenció Palmer.

En la misma línea se expresó James Hinchcliffe, expiloto de IndyCar y actual analista en F1 TV: "Iba a decir exactamente lo mismo. Creo que Williams ha demostrado que puede desarrollar y tiene una alineación de pilotos más fuerte, así que al final del día creo que seguirán siendo ellos. Pienso que lo conseguirán".

El cambio de Alpine a Mercedes fue "la decisión correcta"

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Más allá de lo que ocurra en una eventual lucha con Williams, Palmer está convencido de que Alpine tomó el camino correcto al dejar los motores Renault para adoptar los de Mercedes a partir de 2026 luego de varios años penando con las unidades de potencia de la marca francesa.

"Recuerdo haber tenido este debate, fue en 2024, ¿no?, cuando se anunció que dejarían las unidades de potencia Renault y luego eso obviamente llegó a su fin en Abu Dabi el año pasado. Había cierto debate sobre cuál es la esencia de Renault: siempre han sido el proveedor de motores para Alpine, o Renault, o incluso Benetton si nos remontamos atrás, y siempre han tenido presencia en Fórmula 1 con ello".

"El problema es que no eran lo suficientemente buenos. Si eres Alpine y estás intentando marcar todas las casillas cuando hay tanta complejidad en el reglamento de este año, necesitas el mejor paquete posible. Obviamente Renault fue muy bueno en la época de los V8, tuvo una gran relación con Red Bull, ganaron campeonatos con Alonso, pero en la era híbrida creo que siempre estuvieron sufriendo".

"Realmente les costó el cambio de 2014 cuando impulsaban a Red Bull y hubo algunos de los famosos desencuentros entre Cyril (Abiteboul) y Christian Horner, básicamente entre un fabricante de unidades de potencia y su equipo cliente estrella. Así que si yo estuviera pilotando ahora mismo para Renault, dejando de lado la herencia y todos los ideales de conducir un Alpine —que básicamente es una marca Renault— con una unidad de potencia Renault, no creo que fueran tan competitivos. Cuando ves lo que ha hecho Honda y ves a Audi todavía adaptándose, Renault por su cuenta impulsando a Alpine… dame Mercedes cualquier día de la semana. Creo que probablemente han tomado la decisión correcta", concluyó Palmer.