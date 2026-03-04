Por qué el 2026 será un año crítico para que Checo Pérez y Cadillac lleguen al 2028

Sergio Pérez se encuentra listo para regresar a la Fórmula 1 para lo que él ya ha advertido podrían ser sus últimos dos años dentro de la máxima categoría; al menos así lo insinuó durante su conferencia de prensa en Ciudad de México a mediados del año pasado cuando se anunció el acuerdo entre Cadillac y el piloto, aunque podría no ser del todo cierto.

Motorsport.com entiende que, si bien el acuerdo del mexicano contempla las temporadas 2026-2027, esto no está cerrado a un tercer año entre Cadillac y Sergio Pérez. Existe una posibilidad de ampliación que ya se platica entre ambas partes, pero dependerá de los resultados y avances que se consigan en la temporada y también de la dinámica entre él y la escudería, la cual por ahora parece ir por el camino correcto.

Pero para que un tercer año del mexicano suceda hay un factor clave: “tengo que tener esa motivación de que estamos progresando mucho como equipo y que todos están comprometidos al 100%”. Mientras dentro del equipo tienen en claro hay un proceso de desarrollo que pagar, él quiere ver que como van dejando las últimas posiciones de la parrilla, donde iniciarán, para establecerse rápido en el pelotón medio.

Para conseguir eso, Checo Pérez se ha dedicado a trabajar en el desarrollo del proyecto de Cadillac en las bases de Estados Unidos e Inglaterra, asistiendo durante los últimos seis meses a diversas juntas para colocarse como un líder, una posición que ya desarrolló en equipos como Sauber o Force India/Racing Point, logrando podios en ambos casos y hasta la única victoria que, por ahora, puede presumir la escuadra de Lawrence Stroll.

¿A qué se refiere Checo Pérez con disfrutar los años de Cadillac?

Lo primero es que él mismo se ha blindado de cualquier posibilidad de padecer un problema como el de Red Bull donde, a pesar del contrato extendido, fue bajado de su asiento; esto significa quitarse la presión de tener un futuro incierto. Para el piloto y el equipo sería ilógico pensar que podrán hacer milagros en la primera campaña.

Pero por el otro lado, para nadie es un secreto que Cadillac quiere al estadounidense Colton Herta como parte de la alineación en F1, pero antes de ello Herta debe ganar los puntos de la superlicencia en la Fórmula 2; si los consigue, todo apunta a que el asiento en riesgo es el de Valtteri Bottas.

Tanto Cadillac como Bottas y Pérez saben que el primer año será una dura cuesta arriba, en donde tendrán que sentar las bases para un 2027 donde el equipo debería dar un salto cualitativo. Es justo en ese momento donde se tomarán decisiones, pero todo dependerá de diversos factores que, al menos hoy, aún están abiertos.

Esas decisiones no deberán afectar a Pérez, quien se está buscando convertirse en el incondicional de la escuadra. Los primeros pasos para ello los ha dado no solo con su presencia en medios, sino tomando la ventaja del desarrollo del chasis en su dirección. No por nada el nombre de Checo Pérez apareció antes que todos en el morro de la decoración que el equipo usó en Barcelona hace unas semanas. Para algunos pudo ser una simple coincidencia, pero ese hecho dejó en claro que, al menos por ahora, Cadillac tiene un favorito.

La familia, el peso específico de Sergio Pérez

Cuando Motorsport.com tuvo la oportunidad de estar en una mesa redonda con Sergio Pérez a inicios de año, el piloto mexicano fue claro en sus objetivos para estos dos años más allá del circuito. A diferencia de sus contratos previos, un año sabático le ha dado una nueva perspectiva de cómo debe vivir la Fórmula 1 tras haber pasado por el trago amargo de Red Bull.

“Viviendo mucho más el presente, disfrutándolo más”, dijo en aquella ocasión Pérez. “Creo que a veces algo que me pasó en mi carrera fue que siempre estás tan enfocado en el resultado y pensando tanto en el resultado que te olvidas de disfrutar el momento, tanto lo malo como lo bueno, porque todo dura muy poco. Así que eso, disfrutarlo más”.

Luego de un año sabático, algo a lo que no está dispuesto a renunciar Checo es a su familia. Se entiende que parte de su contrato significó reducir sus compromisos comerciales para poder disfrutar con su esposa e hijos. Si bien Checo Pérez ama la F1 también, como él mismo lo ha dicho, entendió que dejó escapar momentos preciados con sus seres queridos y, la vida no solo puede ser viajar 24 carreras. El balance familiar y laboral es algo que ha priorizado con Cadillac.

Para él esto es tan primordial que quiere que su familia disfrute lo que, por ahora, son al menos sus últimas 48 carreras. En su mente está claro que él los quiere compartiendo lo que ve como su última gran aventura: “Es una etapa increíble poder cerrar mi carrera con ellos, cerrarla juntos como familia”.

Pérez quiere ver que el equipo muestra avances y que, más allá del 2027, existen posibilidades de volver a pelear por el podio. Un tercer año platicado entre ambas partes, pero aún no firmado, le abre la posibilidad a que, en caso de que el proyecto se desarrolle conforme lo planeado, pueda disfrutar de lo cosechado; pero si las cosas no resultan como esperaban, una salida en el próximo año con 24 carreras de despedida, incluyendo el GP de México, es lo que habría querido de haber cumplido con su contrato con Red Bull.