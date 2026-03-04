El reglamento 2026 de la Fórmula 1 introduce numerosos cambios en los motores y en los chasis de los monoplazas, pero las modificaciones van evidentemente más allá, ya que toda la disciplina debe adaptarse al nuevo marco técnico.

Esto también se aplica a la forma en que se comunicarán las informaciones relacionadas con los circuitos. Desde hace unos quince años, los mapas oficiales publicados por la FIA antes de cada prueba tenían como principal punto de interés para el público general la localización de la o las zonas de DRS.

En 2026, estos mapas se vuelven un poco más complejos, ya que si las "zonas DRS" han desaparecido —simplemente porque esta ayuda al adelantamiento ya no existe—, ahora hay dos o incluso tres informaciones que deben conocer tanto los equipos como los observadores.

En efecto, los F1 versión 2026 cuentan con aerodinámica activa. Algunos de los flaps del alerón delantero, así como un flap del alerón trasero, son móviles y deben servir para reducir la resistencia aerodinámica en fases de plena aceleración. Por razones de seguridad, un dispositivo así no puede activarse permanentemente, especialmente en las curvas.

El mapa oficial del circuito de Albert Park publicado por la FIA antes de la edición 2026 del GP de Australia. Photo by: FIA

De ahí la instauración de dos modos principales: el "modo curva" (Corner Mode), que es la posición por defecto de los alerones, es decir, aquella en la que ambos generan el máximo apoyo aerodinámico, y el "modo recta" (Straight Line Mode), cuando los flaps se bajan (o se elevan, según el caso de cada equipo) para reducir la carga y, por lo tanto, la resistencia.

El mapa del trazado de Albert Park difundido por la FIA permite constatar que en Melbourne habrá un total de cinco zonas dedicadas al uso del "modo recta" (indicadas con una pequeña línea roja): en la recta de salida/meta (A1), en la recta entre las curvas 2 y 3 (A2), en una parte del corto tramo recto entre las curvas 5 y 6 (A3), en la zona a plena carga formada por dos curvas entre la salida de la curva 8 y la curva 9 (A4), y finalmente entre las curvas 10 y 11 (A5).

Cabe señalar que cuatro de estas cinco zonas ya eran, más o menos, las del antiguo DRS; la única diferencia notable es la situada entre las curvas 5 y 6 (A3).

Tres zonas solo en modo "parcial"

No obstante, conviene recordar que si bien estos dos modos serán los principales que veremos en acción este año, en realidad existe un tercero: el modo recta "parcial", previsto para condiciones de baja adherencia, es decir, en condiciones de pista húmeda. En estas circunstancias, solo podrán bajarse los flaps del alerón delantero, mientras que el alerón trasero permanecerá en posición de máxima carga.

En el mapa (con las zonas del circuito delimitadas en azul) se observa que, si esta activación parcial es decidida por dirección de carrera, solo tres de las cinco zonas estarán activas, concretamente las tres primeras mencionadas anteriormente —todas con un punto de activación retrasado algunos metros—: A1, A2 y A3.

En cambio, las zonas que incluyen curvas propiamente dichas, es decir, las dos últimas (A4 y A5), no estarán activas en modo parcial, ya que el riesgo se considera demasiado elevado, especialmente en condiciones de baja adherencia, como para reducir el apoyo aerodinámico de los coches.

El modo overtake, digno heredero del DRS

La paradoja de la F1 2026 es que, aunque el DRS haya desaparecido, sigue existiendo un alerón trasero móvil, pero este no se considera una ayuda al adelantamiento, ya que todos los pilotos podrán utilizarlo en las zonas previstas mediante el "modo recta".

Sin embargo, sí existe todavía una ayuda al adelantamiento. A través del modo "Overtake", cualquier piloto que se encuentre a menos de un segundo de otro en un punto de detección podrá utilizar los 350 kW de energía eléctrica durante un poco más de tiempo que el piloto que va delante. Un funcionamiento que, evidentemente, recuerda al del DRS.

En el caso de Melbourne, como puede verse en el mapa en verde, la detección se realizará a la salida de la penúltima curva —la curva 13—, y la activación del overtake será posible justo antes de la entrada en la última curva —la curva 14—.

